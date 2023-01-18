В момент ЧП в трамвае были пассажиры, однако их успели высадить. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром в среду, 18 января 2023 года, в Самаре произошло ЧП с участием пассажирского транспорта. Трамвай № 19 вспыхнул во время поездки по маршруту. Огонь охватил второй вагон. В транспорте в этот момент находились люди. Рассказываем все подробности произошедшего.

В трамвае находилось восемь человек

По данным МП «ТТУ», в момент ЧП трамвай находился на улице XXII Партсъезда, 1, неподалеку от станции метро «Победа». Он ехал по направлению «в город». Судя по кадрам, которыми поделились очевидцы, огонь был достаточно сильным. На видео видно, что пламя буквально взлетело до небес.

– Пожар начался со второй кабины вагоновожатого, которая была пустой. Вагон старого образца – «Tatra Т3», – рассказали МП «ТТУ».

В это время в трамвае находились восемь человек. Детей среди них не было. Заметив возгорание, водитель экстренно остановила транспорт. Все пассажиры успели покинуть салон. На место происшествия вызвали пожарную службу, трамвай обесточили.

На месте происшествия работали пожарные службы. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Борьба с огнем продлилась полчаса

По данным ГУ МЧС по Самарской области, информация о пожаре поступила в 9.20. На место выехали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники.

В 9.35 пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, спустя четыре минуты объявили ликвидацию открытого горения. Полностью справиться с огнем удалось в 10.04. К счастью, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Вагон выгорел полностью

Как сообщили «КП-Самара» в МП «ТТУ», первый вагон трамвая не пострадал и уехал с места своим ходом. Второму пришлось значительно хуже – он выгорел полностью.

– От первого вагона пламя отсекли, он был доставлен в Северное трамвайное депо на буксире. Предположительно, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в предохранительной коробке пустой водительской кабины второго вагона трамвайного состава, – информируют в МП «ТТУ».

Спасти пострадавший вагон не удалось - он выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Из-за ЧП простой трамваев на линии в месте ЧП составил около 40 минут. Сейчас оба направления открыты. Официальная причина пожара устанавливается.

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