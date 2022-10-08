Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2022 5:00

Я верю в свой народ! Показываем, как Самару и Санкт-Петербург соединила необычная акция

Самара вместе с Санкт-Петербургом поддержала вооруженные силы РФ
Анастасия МЫШКИНА
В Самаре прошла патриотическая акция

В Самаре прошла патриотическая акция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара присоединилась к акции в поддержку вооруженных сил РФ "Я верю в свой народ". Ее инициатором стал Фонд социальных инициатив "Мирные люди" из Санкт-Петербурга. Вместе с организацией жителей блокадного Ленинграда и самарским фондом "Звезда и лира" им удалось провести телемост между двумя городами, которые так много связывает.

Общественник Павел Покровский отметил, как важно такое единение двух городов

Общественник Павел Покровский отметил, как важно такое единение двух городов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как напомнил общественник Павел Покровский, открывая мероприятие, когда-то именно в нашем городе великий композитор Дмитрий Шостакович написал свою Ленинградскую симфонию, которая стала потом символом борьбы за жизнь. И сегодня мост протянулся от берегов Волги до берегов Невы, объединяя неравнодушных людей, которые сегодня всеми методами и способами поддерживают тех, кто встал на защиту нашей Родины.

Трогательную песню исполнила финалистка шоу "Голос", солистка Министерства обороны РФ Екатерина Кузина

Трогательную песню исполнила финалистка шоу "Голос", солистка Министерства обороны РФ Екатерина Кузина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трогательную песню исполнила финалистка шоу "Голос", солистка Министерства обороны РФ Екатерина Кузина

Трогательную песню исполнила финалистка шоу "Голос", солистка Министерства обороны РФ Екатерина Кузина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостями мероприятия, которое одновременно проходило в самарском и питерском парках "Россия - Моя история", стали общественники, представители фондов, собирающих гуманитарные грузы, производящих полезные для военнослужащих вещи - детали экипировки, носилки.

Евгений Бухалов сам участвовал в выступлениях для наших военнослужащих

Евгений Бухалов сам участвовал в выступлениях для наших военнослужащих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгений Бухалов - художественный руководитель ансамбля песни и танца «Волжские казаки», заслуженный артист РФ рассказывает, что их творческий коллектив был одним из первых, кто еще весной поехал с концертной программой на Донбасс.

- Нужно ли это нашим ребятам? Конечно! Вы бы видели как нас принимают, сколько эмоций. Да, для всех подбираем свою программу. Есть и казачьи мелодии. И всегда заходят песни времен Великой Отечественной войны. Они про долг, родину, про любовь - вечные темы. Помните строчки? "После боя сердце просит музыки вдвойне" - все так и и есть. Мы видим, как такая поддержка нужна бойцам.

Он также отметил, что самим артистам на фронт ехать не страшно - у большинства есть боевой опыт, они уже знают, как себя вести, да и приезжали к нашим на многих территориях - пели и в Сирии, и в других горячих точках.

- Мы знаем, что нужны там, за линией фронта. И мы обязательно продолжим туда ездить, - говорит Евгений Бухалов.

Интересная выставка с информацией о тех, кто помогает фронту сегодня

Интересная выставка с информацией о тех, кто помогает фронту сегодня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все собравшиеся в зале готовы его поддержать: каждый из них делает для военнослужащих свое дело. Кто-то собирает помощь и отвозит к линии фронта, кто-то шьет форму, кто- то покупает коптеры и молчит о своем вкладе. Фонд "Звезда и лира" в Самаре занимается сбором гуманитарной помощи, которую можно приносить в ОДО. Возглавляет фонд председатель женсовета 2-й общевойсковой армии Екатерина Колотовкина. Она же в этом году стала инициатором проведения выставки "Жены героев", которая до глубины души тронула всю страну.

На мероприятие пришли и совсем юные волонтеры - они уже не раз работали на Парадах Победы. И сейчас чувствуют, что обязательно должны помочь нашим солдатам всем, чем могут.

- Мы пишем письма и собираем письма для военнослужащих. Иногда просто важно показать внимание, показать, как важен подвиг тех, кто сегодня сражается за будущее нашей родины. Я считаю, что патриотизм он живет в душе. И для меня это любовь к стране и уважение к ее истории. Без знания истории невозможно понять смысла того, что происходит сейчас, - отметила одна из волонтеров Мария Маркова.

Мария - самарский волонтер

Мария - самарский волонтер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Митинг с элементами концертной программы длился пару часов. А после все гости могли посмотреть выставку , посвященную той помощи, которую Самара и Питер уже оказывают фронту, мобилизованным и всему Донбассу. И сегодня этим вкладом можно искренне гордиться.

КАРТИНА ДНЯСамара помогает