Я верю в свой народ! Показываем, как Самару и Санкт-Петербург соединила необычная акция

В Самаре прошла патриотическая акция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара присоединилась к акции в поддержку вооруженных сил РФ "Я верю в свой народ". Ее инициатором стал Фонд социальных инициатив "Мирные люди" из Санкт-Петербурга. Вместе с организацией жителей блокадного Ленинграда и самарским фондом "Звезда и лира" им удалось провести телемост между двумя городами, которые так много связывает.

Общественник Павел Покровский отметил, как важно такое единение двух городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как напомнил общественник Павел Покровский, открывая мероприятие, когда-то именно в нашем городе великий композитор Дмитрий Шостакович написал свою Ленинградскую симфонию, которая стала потом символом борьбы за жизнь. И сегодня мост протянулся от берегов Волги до берегов Невы, объединяя неравнодушных людей, которые сегодня всеми методами и способами поддерживают тех, кто встал на защиту нашей Родины.

Трогательную песню исполнила финалистка шоу "Голос", солистка Министерства обороны РФ Екатерина Кузина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трогательную песню исполнила финалистка шоу "Голос", солистка Министерства обороны РФ Екатерина Кузина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостями мероприятия, которое одновременно проходило в самарском и питерском парках "Россия - Моя история", стали общественники, представители фондов, собирающих гуманитарные грузы, производящих полезные для военнослужащих вещи - детали экипировки, носилки.

Евгений Бухалов сам участвовал в выступлениях для наших военнослужащих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгений Бухалов - художественный руководитель ансамбля песни и танца «Волжские казаки», заслуженный артист РФ рассказывает, что их творческий коллектив был одним из первых, кто еще весной поехал с концертной программой на Донбасс.

- Нужно ли это нашим ребятам? Конечно! Вы бы видели как нас принимают, сколько эмоций. Да, для всех подбираем свою программу. Есть и казачьи мелодии. И всегда заходят песни времен Великой Отечественной войны. Они про долг, родину, про любовь - вечные темы. Помните строчки? "После боя сердце просит музыки вдвойне" - все так и и есть. Мы видим, как такая поддержка нужна бойцам.

Он также отметил, что самим артистам на фронт ехать не страшно - у большинства есть боевой опыт, они уже знают, как себя вести, да и приезжали к нашим на многих территориях - пели и в Сирии, и в других горячих точках.

- Мы знаем, что нужны там, за линией фронта. И мы обязательно продолжим туда ездить, - говорит Евгений Бухалов.

Интересная выставка с информацией о тех, кто помогает фронту сегодня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все собравшиеся в зале готовы его поддержать: каждый из них делает для военнослужащих свое дело. Кто-то собирает помощь и отвозит к линии фронта, кто-то шьет форму, кто- то покупает коптеры и молчит о своем вкладе. Фонд "Звезда и лира" в Самаре занимается сбором гуманитарной помощи, которую можно приносить в ОДО. Возглавляет фонд председатель женсовета 2-й общевойсковой армии Екатерина Колотовкина. Она же в этом году стала инициатором проведения выставки "Жены героев", которая до глубины души тронула всю страну.

На мероприятие пришли и совсем юные волонтеры - они уже не раз работали на Парадах Победы. И сейчас чувствуют, что обязательно должны помочь нашим солдатам всем, чем могут.

- Мы пишем письма и собираем письма для военнослужащих. Иногда просто важно показать внимание, показать, как важен подвиг тех, кто сегодня сражается за будущее нашей родины. Я считаю, что патриотизм он живет в душе. И для меня это любовь к стране и уважение к ее истории. Без знания истории невозможно понять смысла того, что происходит сейчас, - отметила одна из волонтеров Мария Маркова.

Мария - самарский волонтер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Митинг с элементами концертной программы длился пару часов. А после все гости могли посмотреть выставку , посвященную той помощи, которую Самара и Питер уже оказывают фронту, мобилизованным и всему Донбассу. И сегодня этим вкладом можно искренне гордиться.