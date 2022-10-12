С теплом и любовью: несколько сотен жительниц Самары вяжут шерстяные носки для мобилизованных на Донбасс

Самарчанки вяжут теплые носки для военных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце сентября 2022 приказом президента Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация и резервистов призвали на военные сборы. Женщины, стараясь поддержать своих защитников Отечества, собирают посылки с необходимой гуманитарной помощью, приезжают в военные части, организовывают различные мероприятия для мобилизованных. Несколько сотен жительниц Самары объединили усилия, чтобы вязать для военных теплые шерстяные носки. Участница проекта Юлия Королева рассказала подробности журналисту «КП-Самара».

Девушки работают без отдыха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю откликнулись сотни рукодельниц

Жительница Самары Юлия Королева тоже решила не оставаться в стороне и оказать поддержку нашим ребятам. У самарчанки есть любимое хобби – она вяжет шерстяные вещи спицами и крючком. Идея начать вязать теплые носки для солдат пришла внезапно, но уже в течение недели у Юлии появилось несколько сотен последователей. Рукодельницы со всей Самарской области объединили свои усилия и начали вязать шерстяные носки для самарских резервистов, которые сейчас проходят специальное военное обучение в воинской части в поселке Рощинский. Юлия Королева рассказала «КП-Самара» о своей благотворительной акции, которая за короткий срок получила отклик и поддержку от несколько сотен вязальщиц региона.

К работе подключились уже сотни рукодельниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я вяжу уже пять лет. Когда-то в детстве моя мама научила меня этому, потом хобби забылось. В декрете я вновь взяла пряжу в руки и даже начала вязать на заказ, - рассказывает журналисту Юлия Королева. – Когда началась мобилизация, я решила, что мое хобби может помочь солдатам на фронте и начала развивать эту идею.

Шерстяные носки – это символ домашнего тепла и уюта

На вопрос, почему же именно носки, девушка отвечает так: «домашнее тепло – это то, чего сейчас не хватает нашим ребятам в воинских частях». Шерстяные вещи, связанные собственными руками с теплом и любовью, являются символом веры в мужчин, которые были призваны защищать свои семьи. Как говорили наши бабушки, ноги должны быть всегда в тепле, именно поэтому шерстяные носки будут очень полезны в холодные осенние дни.

Самарчанка понимала, что одна она не справится, нужны помощники, ведь солдат очень много. Юлия написала пост в социальных сетях, но боялась, что ее не поймут, будут осуждать, либо никто ее не поддержит. Но все получилось в точности наоборот, чего и сама Юля не ожидала. Идея к Юлии пришла 1 октября, а уже сегодня, 11 октября в специально созданном чате самарских рукодельниц состоит более 400 участников, каждый из которых вносит свой вклад в акцию.

Из умелых рук мастериц выходят вещи, наполненные теплом и любовью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У меня даже появились ответственные за районы – Красноярский, Красноармейский, Кинельский и Красноглинский. Я же занимаюсь координацией, финансовыми вопросами, занимаюсь вопросами логистики. Сейчас мы сотрудничаем с самарскими волонтерами, которые будут привозить готовые носки в воинскую часть в Рощинский вместе с другой гуманитарной помощью, - рассказывает организатор Юлия.

Рукодельницам необходима пряжа и инструменты для вязания

Самарские рукодельницы сами вкладывают средства, принимают благотворительность и закупают пряжу на оптовой базе. По заявкам из разных районов Юлия перенаправляет пряжу вязальщицам, а они отправляют обратно в Самару уже готовые изделия. Организатор сортирует шерстяные носки по размерам и отдает волонтерам для дальнейшей отправки в Рощинский.

Все носки отправятся на фронт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Последняя наша закупка пряжи была 370 мотков, но они уже заканчиваются. Каждый день в чат добавляются рукодельницы, которые тоже хотят вязать носки для наших солдат. Это просто невероятно и приятно, что наши самарские женщины объединяются ради благого дела в такое тяжелое для всех время и вяжут носочки с любовью, вкладывая частичку тепла и домашнего уюта, - гордится своим детищем Юлия Королева.

За десять дней самарские рукодельницы связали несколько десятков пар шерстяных носков, которые после сортировки будут переданы ребятам в Рощинский. Женщины продолжают вязать для резервистов из Самарской области, сейчас организован сбор средств на пряжу. Если вы хотите сделать свой вклад и подарить солдатам частичку домашнего тепла, можно связаться с организатором, которая расскажет подробнее о данной акции. Перевод средств на закупку пряжи и инструментов для самарских вязальщиц можно осуществить по номеру телефона, который привязан к карте организатора (в сообщении указать «на пряжу»).

Контактный телефон: 8-937-176-39-84, Юлия Королева

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