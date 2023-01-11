Приехала в гости к бабушке: страшный пожар на ул. Некрасовской в Самаре унес жизнь 4-летней девочки

Малышка скончалась в машине скорой помощи от отравления угарным газом Фото: СУ СК по Самарской области

Стала известна личность погибшего в результате пожара в доме на улице Некрасовской, 25а в Самаре. Как выяснилось, ЧП унесло жизнь 4-летней девочки. По предварительным данным, она случайно оказалась в том здании — приехала в гости к бабушке.

Умерла в машине скорой помощи

— К одной из женщин, которая жила на втором этаже, приехала дочь с внучкой. Вроде как из Москвы они. Вот именно эта малышка и погибла, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» местные жители.

Насколько известно, девочку вынесли из горящего дома еще живой. Она скончалась в машине скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти ее жизнь. По предварительным данным смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Возбудили уголовное дело

В СУ СК по Самарской области уже возбудили по факту гибели ребенка уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

— На месте работают следователи и криминалисты. Они приступят к осмотру места происшествия после полного тушения пожара. В настоящее время выясняются причины происшествия и устанавливаются лица, которые могли пострадать в результате возгорания, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Неосторожное обращение с огнем

Напомним, пожар в трехэтажном жилом доме рядом с театром «Камерная сцена» начался около 10 часов утра. Огонь охватил лестничную клетку, три квартиры, а затем и кровлю. Была угроза распространения огня на соседнюю гостиницу. Здание самостоятельно покинули 17 человек, еще пять, среди которых малоподвижные, эвакуировали пожарные. На месте работают более 150 человек и свыше 50 единиц техники.

Как стало известно «КП-Самара», дом не был аварийным и не имел статус ОКН. Буквально полгода назад его ремонтировали. Сделали крышу, обустроили детскую площадку. По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, причиной пожара в здании могло стать неосторожное обращение с огнем.

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