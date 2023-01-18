«Пытался отогреть ледяные батареи»: в Самаре отправили в СИЗО виновника страшного пожара на Некрасовской с двумя жертвами

Пожар на улице Некрасовской 11 января унес жизни ребенка и женщины. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

11 января в Самаре на улице Некрасовской произошел страшный пожар в многоквартирном доме, который унес жизни четырехлетней девочки и пенсионерки. Пострадавшие сразу знали, что поджигателем их дома стал одинокий дворник, который жил на втором этаже. Оглушенные горем соседи соседи ругали мужчину, обвиняя его в трагедии и рассказывая неприглядные подробности, однако адвокат 976 адвокатского кабинета ПАСО Кирилл Щербаков уверен - ситуация не столь однозначна, и ничем не примечательный 36-летний дворник мог сам стать жертвой обстоятельств. Адвокат рассказал подробности журналисту «КП-Самара».

Дома не было воды и отопления

Пожар начался в квартире дворника Игоря (имя изменено - прим. ред.) около 10 часов утра. Мужчина вернулся домой после смены очень уставшим. Игорь хотел перекусить, принять душ и лечь спать после тяжелого рабочего дня. Однако дворника поджидал неприятный сюрприз – в его квартире не было холодной воды, а батареи замерзли.

- У моего подзащитного нет семьи и детей, он проживал один в этой квартире. По его словам, когда он вернулся домой, то обнаружил замерзшие трубы и не придумал ничего лучше, как отогреть батареи подручными средствами, - рассказывает нам адвокат Кирилл Щербаков.

Игорь не задумался над тем, что делать это опасно, он лишь хотел быстрее вернуть тепло в свою одинокую квартиру. Единственным горючим средством у него был ацетон. Дворник взял тряпку, облил ее жидкостью и поджег. Горящим самодельным факелом он начал проводить под трубами, но в какой-то момент что-то пошло не так.

- Тряпка разгорелась слишком сильно и обожгла мужчине руки. От неожиданности он уронил свое отопительное приспособление, и горящий ацетон перекинулся на занавески, - адвокат пересказал показания своего клиента.

В квартире мужчины вспыхнули занавески, а воды не было. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В квартире мужчины вспыхнули занавески, а воды не было. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Огонь быстро перекинулся на крышу

Дом, в котором жил Игорь, относится к старому фонду. Несмотря на то, что фасады в доме бетонные, внутри здания перекрытия сделаны из дерева. Огонь быстро разошелся по стенам и охватил деревянный потолок. Игорь кинулся к раковине, чтобы набрать воды и начать тушить шторы, но вдруг осознал, что воды-то у него нет. Став заложником ситуации, мужчина выбежал на лестничную клетку и начал стучаться во все двери, чтобы спасти своих соседей.

- Мой подзащитный не взял из квартиры вещи и документы, но при этом первым делом побежал предупредить о пожаре других людей. Огонь распространялся очень быстро, и через некоторое время обвалилось перекрытие между вторым и третьим этажами. Находиться в доме было опасно и Игорь вместе с соседями покинул горящее здание, - рассказывает о событиях того дня Кирилл Щербаков.

Выпивал, но не был маргиналом

Уже на улице соседи начали шептаться, что Игорь был пьян и нарочно поджег их дом. Люди, которые в пожаре потеряли свои личные вещи, накинулись на рядового дворника, который понимал, что заслужил наказание за свою оплошность. Мужчина сам подошел к прибывшим на место ЧП полицейским и признался в поджоге.

- Это я устроил пожар, - обратился к сотрудникам полиции Игорь.

- Ну, пойдем тогда с нами, - сказали полицейские и доставили подозреваемого в отделение для дальнейшего разбирательства.

Журналистам соседи начали рассказывать характеристику поджигателя. По их словам, дворник часто злоупотреблял алкоголем, его никогда не видели трезвым. Однако адвокат мужчины опроверг эти слухи.

- Да, мой подзащитный употребляет алкоголь, но в разумных пределах. Он выглядит опрятно и адекватно. Кроме того, в тот день мужчина вообще не употреблял спиртные напитки, - говорит самарский адвокат.

В пожаре погибли ребенок и пенсионерка

Во время тушения крупного пожара на улице Некрасовской, пожарные вынесли из горящего здания четырехлетнюю девочку без сознания. Малышку передали врачам скорой помощи, но по дороге в больницу она скончалась. А вскоре при разборе завалов была найдена еще одна погибшая – соседка Игоря.

Подозреваемого задержали, а в понедельник, 16 января 2023 года, суд избрал Игорю меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Кирилл Щербаков считает данную меру слишком строгой для его подзащитного.

- Во-первых, еще нет результатом пожаро-технической экспертизы, то есть, не установлена официальная причина пожара. Во-вторых, не готова медицинская экспертиза, которая даст понять, в результате чего погиб ребенок и женщина. На суде следователи представили лишь характеристику на подозреваемого, и его чистосердечное признание, - говорит адвокат.

Ребенка не успели довезти до больницы. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Не ожидали суровой меры

Ранее Игорь привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, но условная судимость давно уже погашена. По словам адвоката, высшая мера пресечения применяется опасным преступникам и рецидивистам, а его клиент таким не является.

- В Самаре у него проживает единственный близкий родственник – родная тетя. Женщина готова была приютить племянника, у которого сгорела наследственная квартира на Некрасовской, в том случае, если бы суд назначил ему подписку о невыезде на время следствия, - рассказал Кирилл Щербаков.

Жителя Самары обвиняют в преступлении по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Игорь полностью признал свою вину и очень раскаивается в случившемся. Однако, сетует адвокат, суд не принял во внимание многие факторы, которые могли бы смягчить меру пресечения дворнику. В настоящее время следствие продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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