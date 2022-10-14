«Буду ждать, любить и верить»: в Самаре мобилизованные сыграли свадьбу накануне отправки на службу

Призванные на службу жители региона оформили отношения в день подачи заявления в ЗАГС. Фото: Дмитрий Холин

После объявления частичной мобилизации многие влюбленные пары Самарской области решили быстрее связать себя брачными узами. Некоторые планировали сыграть свадьбу чуть позднее, но долг перед Родиной позволил немного приблизить счастливый день. За несколько дней оформить отношения удалось сотням молодоженов – тем более, что сегодня мобилизованные могут заключить брак в срочном порядке.

Сергей и Юлия Сузовы находятся в отношениях уже несколько лет. Молодые люди запланировали свадьбу на декабрь, однако в ЗАГС пришли на пару месяцев раньше.

– Планировали расписаться к концу года. Однако началась мобилизация, меня призвали на службу. Решили подать заявление раньше. Нас расписали в тот же день, – рассказал Сергей Сузов.

Вместе с Сузовыми в Самарской области появилась еще одна счастливая семья. Анатолий и Ксения Кравец также подали заявление в ЗАГС и в тот же день заключили официальный брак. Молодожены признаются: волнение есть, однако вера лучшее гораздо сильнее.

– Я буду ждать его, любить и обязательно верить. Я очень верю в своего мужа. У него все получится, – делится эмоциями новоиспеченная супруга Ксения.

Говоря о самом важном в жизни, военнослужащие отмечают: на первом месте – семья и Родина. Вера в то, что близкие, родные люди ждут тебя с теплом и любовью, придает сил и уверенности в победе. За их спинами самый надежный тыл – семья и огромная страна.

– Нас ждут дома, так что мы обязательно приедем. Победим и приедем, – отмечает Сергей Сузов.

Оформить брак в ускоренном порядке могут все мобилизованные граждане Самарской области. Для этого необходимо обратиться в любой отдел ЗАГС с паспортами и повесткой из военкомата.

Отметим, что сразу после объявления частичной мобилизации, 23 и 24 сентября 2022 года, в Самарской области было оформлено 522 брака. Из них 104 – с сокращением срока, в том числе по заявлениям самарцев, отбывающих для участия в специальной военной операции.

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