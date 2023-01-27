«Думала, что мама спит, и укрыла ее одеялом»: маленькая Лена стала сиротой и чуть не осталась в чужой семье навсегда

Мама пятилетней девочки скончалась у нее на глазах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Моя сестренка осталась без мамы – она умерла у нее на глазах. Я пыталась забрать ее к себе, но мне отказали, а сестру отдали приемным родителям. Я не сдамся и сделаю все, чтобы она была со мной. Помогите маленькой беззащитной девочке вернуться в семью…

Душераздирающий пост, появившийся в социальных сетях 23 января 2023 года, всколыхнул всю Самарскую область. Его автор Ольга Б. рассказала о печальной истории, в которую оказалась втянута ее семья. Пятилетняя двоюродная сестра Ольги потеряла мать и осталась сиротой. Девушка решила забрать сестренку в свою семью, однако попытки не увенчались успехом. По словам Ольги, маленькой Лене (имя изменено - прим. ред.) нашли приемных родителей, а ей отказали в опеке. «КП-Самара» выяснила подробности.

«Решила, что мама просто уснула»

Трагедия в семье Ольги Б. произошла в ноябре прошлого года. Ее родная тетя, проживавшая в Сергиевском районе, скончалась внезапно, прямо на глазах у пятилетней дочери. Женщина просто рухнула на пол и больше не поднялась. Девочка решила, что мама просто уснула. Она заботливо накрыла ее одеялом, подложила под голову подушку. Лишь потом ребенок осознал жуткую правду.

– Сестренка пережила страшную травму – мама скончалась у нее на глазах. После этого девочка стала круглой сиротой, – рассказала «Комсомолке» Ольга. – Узнав о смерти тети я сразу же позвонила в органы опеки Сергиевского района. Просила не передавать сестру в соответствующие центры, пояснив, что мы с супругом хотим забрать ее под свою опеку немедленно.

По словам девушки, органы опеки ответили ей отказом. Причина – дальнее родство Ольги и пятилетней Лены, которое делает ее кандидатом в опекуны на общих основаниях.

– Я продолжала звонить, но мне постоянно отвечали отказом. Приехала в Сергиевск лично. А во время встречи с руководителем комитета по делам семьи и детства узнала, что мою сестру отдали под временную опеку чужим людям. Приемная семья написала заявление 2 декабря 2022 года. Мы были просто в шоке, – поделилась Ольга.

Девушка отмечает, что ей пообещали помочь с опекунством над сестренкой. Для этого нужно было собрать необходимый пакет документов. Семья Ольги подала заявление на временную опеку и приступила к сбору документации.

– Заявление мы писали в органах опеки в Самаре. А спустя три недели нам пришел отказ. Сообщалось, что мы не можем быть опекунами Лены, поскольку они у нее уже есть, и в других она не нуждается, – возмущается собеседница «Комсомолки».

«Вцепилась в любимую сумочку»

Борьба за сестренку растянулась на два месяца. Все это время девочка находилась у приемных родителей – по словам Ольги, многодетных.

– Мы не знали адрес приемной семьи и номер сотового телефона. Нам все же удалось увидеться с сестренкой. Встреча прошла на нейтральной территории, в Центре социальной помощи семье и детям в поселке Суходол. Сестра была зажатая, боялась что-либо говорить, – отмечает Ольга. – Перед встречей я заехала в дом, где жила Лена, взяла ее любимую сумочку – она с ней никогда не расставалась. Привезла сестренке. Она вцепилась в нее, у нее были такие эмоции! Это сложно описать словами…

Ольга продолжила бороться за сестренку. По ее словам, она написала множество обращений и жалоб в органы опеки. И одновременно готовилась к обжалованию отказа во временной опеке.

– Мы не сдаемся и продолжаем это дело. Уверена, что сестра будет со своими родными. Надеемся, что справедливость восторжествует, – рассказывала Ольга Б.

Девочка вернулась домой

Ольга рассказала о сложившейся ситуации в соцсетях и попросила помощи у властей в решении ситуации. К вопросу подключился и депутат Госдумы Александр Хинштейн. К счастью, ее услышали.

Вечером в четверг, 26 января 2023 года, стало известно о том, что история получила свое завершение. Александр Хинштейн сообщил, что пятилетняя Лена вернулась в родную семью. По информации парламентария, Ольга оформила предварительную опеку, которая будет переделана в постоянную после сбора необходимых документов.

Этот факт «КП-Самара» подтвердили в комитете по делам семьи и детства Сергиевского района.

– Мы решили вопрос с временным опекуном, она написала заявление о согласии на передачу ребенка в семью родственников. 26 января девочка уехала к Ольге Дмитриевне, – рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель комитета Елена Земскова.

Отметим, что сама Ольга является мамой маленького сына. Признается: он был очень рад Лене.

– Они подружились, практически сразу начали играть. Сынок ее очень ждал, поэтому был готов к встрече. Сестра тоже очень рада, мы с ней съездили к нескольким родственникам. Постепенно навестим остальных. Также планируем заехать в детский сад, куда ходила Лена – она хочет пообщаться с ребятами, – делится Ольга Б. – Что касается судебного заседания, оно находится в процессе отмены – наша проблема решилась.

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