Самару занесло снегом 30 января 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта зима в Самарской области пока берегла нас от обильных снегопадов и вьюг. Однако 30 января на Самару обрушился обильный снегопад. Снег валил крупными хлопьями, вызывая серьезные заторы на дорогах и бросая вызов дворникам. В ГИБДД даже предупредили водителей о повышенной опасности из-за обильных осадков и призвали по возможности воздержаться от дальних поездок. Синоптики рассказали, сколько продлятся снегопады в Самаре в конце января 2023.

Сколько продлятся снегопады в Самаре в конце января 2023

30 января в Самаре пошел крупный снег, интенсивность которого к обеду снизилась. По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером 30 января в Самаре ожидается небольшое затишье. Однако в ночь на 31 января снова пойдет небольшой снег. Этот снегопад продолжится до обеда 31 января. 1 и 2 февраля осадков не прогнозируется вообще, а вот в период с 3 по 8 февраля с небольшими перерывами будет идти негустой снег, в некоторые часы он будет усиливаться.

Снегопад в Самаре в феврале 2023

По данным gismeteo.ru, уже 5 и 6 февраля в Самару может быть ворваться настоящая метель. Скорость ветра достигнет 6-8 м/с. 5 февраля снег будет мокрым. 6 февраля количество выпавших осадков может составить до 10 мм.

Если смотреть долгосрочный прогноз на февраль 2023, то осадки средней интенсивности ожидаются также с 11 по 14 февраля, причем самый обильный снегопад может ждать самарцев 14 февраля.