Появились подробности задержания председателя Счетной палаты Самарской области

Уголовное дело, в рамках которого была задержана глава ведомства, было возбуждено в прошлом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности разбирательств в отношении председателя Счетной палаты Самарской области. Елена Дуброва была задержана во вторник, 31 января 2023 года, по признакам части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Оказалось, что уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в конце прошлого года. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Выяснилось, что палата проводила в ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» проверку, в результате которой обнаружились нарушения бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы. Однако они были незаконно скрыты и не попали в акт проверки, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Напомним, Елена Дуброва возглавила региональную Счетную палату в марте 2019 года. До этого она работала в должности руководителя департамента образования Самары.

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