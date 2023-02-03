«Он очень хочет любви»: волонтеры рассказали о трагедии одинокого первоклашки

Мальчик бродит по улицам Тольятти и просит ласки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Резонансная история одинокого первоклассника из Тольятти Влада П. шокировала россиян. Маленький мальчик бродит один по улицам и просит у прохожих поиграть с ним. Владик очень нуждается в любви, поэтому может без причины обнять и поцеловать продавца в местном магазинчике, а также провести с незнакомыми женщинами весь день. Однако у людей не мог не возникнуть вопрос: где же мама мальчика?

Мама есть. И Владик не единственный ребенок в семье, у него есть братик, он еще совсем маленький, грудничок. Мама Елена (имя изменено – прим. ред.) много времени проводит с малышом. А как же Владик, ему любви не достается? Подробности жизни семьи выяснил журналист «КП-Самара». И там все совсем не так, как может показаться.

Бродит по дворам и просит ласки

История первоклассника Влада П. из Тольятти всерьез обеспокоила неравнодушных самарцев. Местные жители рассказывают, что мальчик живет в микрорайоне Шлюзовой, его дом находится за железнодорожным переездом, каждый день мальчик приходит в местный магазин и просит продавцов, чтобы они с ним поиграли. Волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье» пришли к маме мальчика и выяснили обстановку в семье.

Оказалось, что Елена еще раз вышла замуж, у нее еще один ребенок - грудной малыш, а у Владика соседи подозревают наличие психического заболевания. Активисты опасаются, что в этой ситуации мать может начать воспринимать старшего сына как обузу и переживают за его судьбу. После тревожного сигнала в семью наведались органы опеки, но инспекторы не нашли оснований для тревоги за ребенка.

Бросила первого ребенка и пошла искать любовь дальше

Активисты начали собственное расследование. По их словам, после публикации истории Владика с ними связались многие знакомые семьи, которые подтвердили факт небрежного отношения матери к собственным детям, а также рассказали много новых подробностей о самой Елене.

- У Елены есть еще старшая дочь. Она родила ее от первого брака, но после развода оставила малышку с бабушкой и дедушкой по отцовской линии в Сызрани. Как рассказали нам знакомые семьи, Лена совершенно не интересуется жизнью старшей дочери, и деньги на ее содержание не высылает, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» волонтеры.

После неудачного первого брака Елена встретила отца Владика, но и с ним семья не сложилась. Сын тоже стал в одночасье нелюбимым, и свое отношение к нему мать не скрывала от окружающих, говорят активисты.

- Одна из знакомых лежала с ней в больнице на сохранении, когда Лена была беременна младшим ребенком. Уже тогда мать демонстрировала пренебрежительное отношение к Владу. Лена рассказывала, как ее достал этот ребенок, что она отправляла его в лагерь и даже не хотела навещать. Мальчик безумно скучал по маме и даже хотел убежать, чтобы оказаться с ней, однако маме он настолько не нужен, что она даже не звонила в лагерь, не узнавала, как ребенок, не приезжала, - поделились шокирующими подробностями неравнодушные активисты.

Мальчик действительно с особенностями развития

Еще одна знакомая Елены рассказала, что Владику часто достается от родной мамы. Она шпыняет сына и даже, если верить знакомым семьи, не скупится на оскорбления и подзатыльники. Волонтеры считают, что именно такое отношение спровоцировало у ребенка психическую травму. В Минсоце редакции «КП-Самара» подтвердили наличие у Владика особенности развития. Мальчик состоит на учете в ПНД и получает стационарное лечение по необходимости. Влада перед Новым годом отдали в психоневрологический диспансер, родители забрали его только на прошлой неделе.

- Выписку мать до сих пор не забрала, видимо, она ей не нужна для дальнейшего лечения ребенка, - уверяют знакомые Елены. - Зато за определение Влада в интернат Лена очень радеет. Именно интернат, а не детский дом, так как нужно и дальше получать пособия на этого ребенка.

Опека не видит оснований для тревоги

Сама Елена не считает себя виноватой в чем-либо. Когда пришли органы опеки, женщина вела себя адекватно, поэтому у инспекторов не возникло вопросов к семье. Как выяснилось, семья, где воспитывается Владик, состоит на сопровождении в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» с 2020 года. По их данным, сейчас ребенок находится в семье и обучается по индивидуальной программе на дому. У ребенка имеется все необходимое для удовлетворения жизненно важных потребностей: разнообразное питание, одежда по возрасту и сезону, отдельное спальное место, игрушки, книги, школьные принадлежности.

- Влад очень любит маму, все ей прощает и если в его руках оказывается конфетка, он в первую очередь несет ее маме. Влад - очень ласковый ребенок и очень хочет любви, но вместо этого получает тумаки и оскорбления, - уверены соседи по общежитию, которые хорошо знают семью Елены.

Волонтерам общественной организации «Право на счастье» поступила информация, что по данной семье в скором времени соберется комиссия, где будет решаться дальнейшая судьба Владика. Кроме того, после нашей публикации волонтеров пригласили на встречу с прокурором Тольятти. Руководитель организации Марина Федотова уже собрала достаточную доказательную базу и готова предоставить все фото и видеоматериалы, а также свидетельские показания знакомых и соседей семьи, чтобы инициировать прокурорскую проверку.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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