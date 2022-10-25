Самарский проект «Жены героев» поддерживают по всей России. Смотрите, о чем пишут преданные женщины своим любимым на фронт

Проект зародился на самарской земле в начале сентября.

Проект «Жены героев», зародившийся на территории Самарской области, активно шагает по всей стране. Изначально выставка проходила в оффлайн формате, однако быстро перешла в интернет-пространство, собрав сотни единомышленниц. Самарчанок уже поддержали женщины из нескольких субъектов России. Любящие жены, наравне с жительницами Самарской области, сделали фото в кителях супругов и поделились трогательными строчками, адресованными мужьям. Рассказываем, что пишут преданные женщины своим любимым на фронт.

Ждать. Верить. Молиться.

Жительница Крыма Мария замужем за старшим сержантом. Супружеская пара познакомилась в Симферополе. На тот момент избранник Марии служил в Осетии, однако ее этот факт не смутил. Об этом женщина рассказала в рамках проекта «Жены героев».

– С первой встречи поняла, что в мою жизнь вошел тот самый мужчина. Бросила все. Уволилась с хорошей работы, оставила родных, поехала за ним. Ни одного дня не жалела о своем выборе. Ради него готова на многое. Ждать. Верить. Молиться. Он – мой муж! – рассказала крымчанка.

Мария уверена, что женщины всей страны должны объединиться и стать надежным тылом героям. Фото: vk.com/wifehero

Мария отмечает: сегодня как никогда женщины всей страны должны объединиться, чтобы стать надежным тылом мужьям, отцам, братьям, сыновьям.

– Нам придется нелегко. Те, кто ждал, меня поймут. Жить от звонка до звонка. Смотреть новости и изучать карту Украины. Но мы – жены героев! Тех, кто ушел на службу добровольно, кого призвали и кто служит по контракту. Мы – героини! Мы нашли в себе силы собрать их полевые рюкзаки. Проводить на фронт. Мы справимся. На нас большая ответственность, и мы не подведем, – подчеркивает Мария.

«Наш сын уже умеет стоять без опоры…»

Жительница Мурманской области ждет супруга не одна – вместе с маленьким сыном. Муж Светланы служит в звании старшего лейтенанта. И пока мужчина с честью и достоинством сражается за мир на Донбассе, Светлана пишет ему искренние, нежные строчки.

– Привет, родной мой! Наш сын уже умеет стоять без опоры, он очень быстро всему учится. Показываю ему твои фотографии, говорю: «Это папа!». И он начинает улыбаться, в каком бы настроении ни был. Вот такой лайфхак – как успокоить ребенка, – пишет Светлана.

Светлана написала супругу трогательное письмо, наполненное любовью и теплом. Фото: vk.com/wifehero

В своем письме женщина рассказывает мужу, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время его отсутствия. Обычные будничные мелочи с уходом супруга на фронт оказались не такими простыми.

– Ярик на днях оторвал с петель штору и я долго не могла сообразить, как же мне ее обратно самой повесить на такой огромной высоте?! Раньше это не было проблемой. Потому что ты ее решал при помощи одного стула. А мне пришлось повозиться с мебелью, – улыбается Светлана. – Стой крепко. Дома у тебя все хорошо. Мы тебя очень любим и ждем!

Искренний проект отозвался теплотой в сердцах многих российских женщин. В комментариях они признаются: прочитали письма и вдохновились мужеством своих соотечественниц.

Отметим, что принять участие в проекте может любая жительница России. Присоединиться к нему можно по ссылке.

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