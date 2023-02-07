В Самаре арестовали активы компании по делу о токсичной нефти

В суде оставили постановление о наложении ареста без изменений. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Громкое дело о поставке в нефтепровод «Дружба» загрязненной нефти получило продолжение. Самарский областной суд арестовал активы компании «Союз Нефть», хотя в самой компании уверяют — они ни при чем.

В деле шесть обвиняемых

Скандальная история с загрязнением нефтепровода произошла еще 19 апреля 2019 года. Тогда белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества российской нефти urals, поступающей по нефтепроводу «Дружба» в белорусскую трубу «Гомельтранснефть Дружба». В России проблему признали и обещали решить за пару дней, но из-за поставляемой некачественной нефти вышло из строя дорогостоящее оборудование. После чего поставка нефти на белорусское направление была приостановлена.

Сейчас в Волжском районном суде рассматривают 148 томов дела. На скамье подсудимых шесть обвиняемых — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, замдиректор ООО «Магистраль» Сергей Баландин, а также Роман Трушин и Роман Ружечко.

Как установило следствие, нефть похищалась автотранспортом. Ее отправляли для переработки на мини-НПЗ. В итоге получали светлые нефтепродукты, которые продавали третьим лицам.

Тяжелые нефтепродукты — мазут и иные отходы производства — на машинах доставлялись отвозили обратно. Для возмещения объемов похищенной нефти Ружечко, Хуснутдинов, Жоголев и Баландин организовали поставку некондиционной нефти, в том числе с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Такую нефть покупали у сторонних организаций, а поставляли ее под видом углеводородного сырья.

«Всех под одну гребенку»

Пока в Волжском районном суде рассматривается дело о хищении и загрязнении нефти, в Самарском областном суде уже четвертый раз одна из региональных компаний — НК «Союз Нефть» — пытается снять арест со своих активов.

— На протяжении многих месяцев «Союз Нефть» вынуждена обращаться в суд и говорить о том, что мы не имеем никакого отношения к обвиняемым и событию преступления, — рассказывает адвокат нефтяной компании Дарья Давиденко.

Правозащитник уверена, что арест незаконен, так как компания не имеет отношения к произошедшему. А факт того, что компании не является участником уголовного дела, не позволяет им знать его деталей.

— Мы фактически лишены возможности каким-либо образом представить и обосновать, что эти аресты являются незаконными и необоснованными. — говорит Дарья Давиденко.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, следствие повторно наложило арест на имущество компании. Следователь настаивал на том, что доводы защиты недостаточны для снятия ареста с имущества нефтяной компании.

В самой компании уверяют, что они — жертвы обстоятельства.

— Я полагаю, так как было действительно очень много контрагентов и на начальном этапе после произошедшего преступления и событий невозможно было установить причастных и непричастных, следствие посчитало необходимым наложить аресты на имущество всех лиц, которые имели договоры с нефтеперевалкой, откуда поступила токсичная нефть. Мы относимся к этому с пониманием, но сейчас расследование закончено, пора бы, конечно, снять избыточные аресты, — уверена адвокат компании «Союз Нефть».

Впрочем, у суда другое мнение по этому вопросу. Там оставили постановление о наложении ареста без изменений.

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