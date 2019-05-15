2019-05-15T20:37:51+03:00
Происшествия

В Самаре заочно арестовали еще двоих фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Сейчас Роман Трушев и Роман Ружечко находятся в международном розыске
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мера пресечения избиралась в Самарском районном судеМера пресечения избиралась в Самарском районном судеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В среду, 15 мая, Самарский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для еще двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» - основателю ГК «Петронефть» Роману Трушеву и бывшему гендиректору «Самаратранснефть-терминал» Роману Ружечко. Поскольку оба сейчас находятся в международном розыске, то суд их арестовал заочно.

- Романа Трушева и Романа Ружечко арестовали на два месяца заочно. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания подозреваемых на территории РФ или с момента пересечениями ими российской границы, - сообщили в Самарском районном суде.

Насколько известно, оба бизнесмена покинули страну в двадцатых числах апреля. Роман Трушев уехал в Швейцарию, а Роман Ружечко — в Испанию. Отметим, что еще четверо фигурантов дела уже находятся под стражей. Они пытались обжаловать свою меру пресечения, но суд оставил ее без изменений.

Напомним, гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай, ее заместителя Рустама Хуснутдинова, гендиректора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева, замдиректора ООО «Магистраль» Сергея Баландина, а также Романа Трушина и Романа Ружечко подозревают в том, что они организовали преступную группу и похитили нефть на 1 млн рублей. Кражу преступники скрыли, добавив в нефть хлор содержащие соединения. Затем эту нефьь под видом качественной отправили по нефтепроводу «Дружба». Это привело и к тому, что 8 резервуаров парка «Лопатино» были приведены в негодность.

Кстати, Сергей Баландин уже написал явку с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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