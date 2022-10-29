Неудачно прыгнул с парашютом: сызранскому космонавту Михаилу Корниенко заменили сломанный позвонок частью ребра

Космонавт удивил врачей, встав с кровати после операции раньше срока Фото: Никита МАНЬКО

Врачи провели сложнейшую операцию 62-летнему сызранскому космонавту, Герою России Михаилу Корниенко. У него диагностировали осколочный взрывной компрессионный перелом. Столь серьезную травму мужчина получил, решив вспомнить молодость — неудачно прыгнул с парашютом. Лечить известного покорителя космоса пришлось новосибирским медикам.

Попытка вспомнить молодость обернулась переломом

Все случилось в День ВДВ — 2 августа 2022 года. В эту праздничную дату Михаил Корниенко решил совершить 131-й прыжок с парашютом. Несмотря на свой большой опыт, он не рассчитал ветер и потерял управление.

— Взял круглый купол, а он практически неуправляемый. Решил молодость вспомнить. Перед землей меня начало качать, а в момент стыковки почувствовал: что-то хрустнуло. В итоге компрессионный перелом одного позвонка, — рассказал «КП-Новосибирск» космонавт.

По словам Михаила Корниенко, сначала он не мог встать, но потом все-таки поднялся с земли и сам поехал домой. Вскоре он наведался в травмпункт. Там ему сказали, что у него перелом, но переживать не стоит — якобы он не страшный, и все само срастется примерно за три месяца. Мужчина ждал, но улучшение так и не наступало — ему было больно сидеть.

Сделали позвонок из ребра

Знакомые посоветовали Михаилу Корниенко обратиться за помощью к врачам НИИТО имени Я.Л. Цивьяна в Новосибирске. Там у космонавта диагностировали взрывной перелом. Один из позвонков из-за сильного удара развалился на кусочки. Медики придумали необычный способ его восстановления. Они взяли кусочек ребра пациента и сделали из него недостающую часть.

Операцию провели около недели назад, она длилась более четырех часов. Хирурги удалили осколки позвонка и с помощью части ребра пациента заменили утраченный сегмент. Вмешательство прошло успешно. Мужчина быстро пошел на поправку. Несмотря на возраст, Михаил Корниенко сохранил «здоровье как у космонавта». Он, к удивлению врачей, встал с постели раньше срока.

СПРАВКА

Михаил Корниенко — космонавт родом из Сызрани Самарской области. Он совершил два полета в космос в качестве бортинженера: в 2010 и в 2015 годах. Второй продлился почти год — более 340 суток. Кроме того, сызранец дважды выходил в открытый космос, где в общей сложности провел свыше 12 часов. На одном из ТВ-шоу он признался, что, несмотря на многочисленные прыжки с парашютом и выходы в открытый космос, он ужасно боится высоты.

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