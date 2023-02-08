Вердикт однозначный: в мэрии Самары рассказали, снесут ли горевший дом на Некрасовской

В дом по Некрасовской, 25А жильцы больше не вернутся Фото: Евгений ЕГОРОВ

В администрации Самары рассказали о судьбе дома на улице Некрасовской, 25А. 11 января там случился пожар, который унес жизни 5-летней девочки и 59-летней женщины.

Признан аварийным и будет снесен

Уже через 5 дней после пожара, 16 января, в межведомственную комиссию были направлены документы для оценки и обследования здания. Спустя восемь дней, 24 января, комиссия обсудила результаты обследования.

- Комиссией приняты обоснованные решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу, - говорится в ответе мэрии на запрос корреспондента «КП-Самара».

Если бы здание находилось в реестре объектов культурного наследия, ему полагалась бы реставрация. Поскольку таким статусом дом по Некрасовской, 25А не обладает, вердикт однозначен: сносить.

К слову, официальный адрес этого здания выглядит весьма заковыристо: г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, дом № 98-98а-10/25-25а-27, литера внутренняя А. Надо полагать, речь идет о сносе именно горевшей «литеры внутренней А». Остальные упомянутые в адресе дома корпуса останутся на месте.

Официально

В ответе администрации перечислены меры, принятые для оказания помощи пострадавшим от пожара.

В частности, был организован сбор и передача вещей погорельцам. Помимо администрации Самары в процессе были задействованы общественная организация «Свежий ветер» и центр помощи женщинам «Ты не одна».

Родственникам погибших была оказана помощь в организации похорон и получении необходимых документов. Те, у кого в пожаре сгорели паспорта, получили новые в двухдневный срок.

Полицейские несколько дней охраняли дом от мародеров, а сотрудники МЧС помогли жильцам с выносом вещей и документов, оставшихся целыми.

16 жителей сгоревшего дома получили единовременную материальную помощь. Тем, кто до сих пор не обратился за такой помощью, выплаты тоже будут произведены, надо только написать заявление.

«Заявления находятся на рассмотрении»

В связи с тем, что жильцы горевшего дома в свои квартиры уже не вернутся, возникает вопрос об их переезде в другое жилье. Тем, у кого жилье было муниципальным, власти предоставят другое помещение не меньшей площади. Собственникам квартир полагается компенсация согласно рыночной стоимости утраченного жилья.

Пока же речь идет о том, чтобы предоставить гражданам временное жилье. Оно полагается тем, у кого сгоревшая квартира была единственным жильем.

- Сейчас департаментом проводятся мероприятия по подбору жилых помещений маневренного фонда. Заявления жителей указанного дома о предоставлении жилого помещения маневренного фонда находятся на рассмотрении, решения по которым будут приняты в установленный регламентом срок, - сообщили в администрации Самары.

«Предложили ту же квартиру с плесенью»

«КП-Самара» рассказывала о том, какое жилье предлагалось погорельцам. В частности, многодетной семье Кузнецовых в качестве варианта показали квартиру с плесенью на стенах, переделанную, вероятно, из бывшего технического помещения.

После отказа Кузнецовых та же квартира спустя пару недель была предложена семье Ольги Вахониной. Об этом бывшая старшая по дому на Некрасовской рассказала корреспонденту «КП-Самара».

Квартиру с плесенью на стенах, от которой отказались одни погорельцы, теперь предлагают другим. Фото предоставлено Виктором Кузнецовым

- Когда нас привезли туда смотреть это жилье, выбежали другие жильцы этого дома, они были в ужасе от того, что в этом помещении предлагают кому-то жить. Нам сказали в администрации, что там можно сделать ремонт. Но помещение вообще не проветривается, дышать там нечем, прямо через него проходят трубы отопления и горячей воды. Если не дай бог прорвет — те, кто там будут жить, заживо сварятся в кипятке! - возмущается женщина.

«Переселите нас всех в один дом»

Помимо проблем с поиском жилья бывшим обитателям дома на Некрасовской грустно от того факта, что они туда уже не вернутся.

- Дело не только в том, что потеряно жилье в хорошем районе. Жалко терять то общение, которое у нас было. Мы жили почти как одна семья. До сих пор все на связи, у нас есть группа в соцсети. Когда я в очередной раз иду в администрацию, мне говорят: проси, чтоб нас всех переселили в один дом, хотим и дальше жить вместе, - рассказывает Ольга Вахонина.

«КП-Самара» публиковала мнение юриста, который считает, что погорельцам нужно создавать правоприменительную практику с помощью обращений в прокуратуру.