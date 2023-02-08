«Выдержат до 250 кг»: самарские студенты изготовили суперкрепкие металлические носилки для бойцов СВО

Самарские студенты изготовили печки-«буржуйки» и металлические носилки для бойцов СВО Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Студенты Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Золотухина уже два месяца занимаются изготовлением печек-«буржуек» для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Также молодые специалисты под чутким присмотром преподавателей создали металлические носилки. Надежная конструкция способна выдержать вес до 250 килограмм. Пока образовательное учреждение представило лишь пилотный образец, но уже скоро оборудование доведут до ума и отправят на помощь бойцам. Колледж стал участником общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

На изготовления одной печи уходит порядка четырех часов Фото: Анастасия ЗУБКОВА

«Нужно проявить себя в тылу»

Студенты учебного заведения под руководством наставников изготовили уже 67 полевых печей. Использовать их достаточно просто. Например, печь можно установить в палатку. Топят «буржуйку» дровами. На изготовления одной печи уходит порядка четырех часов. Работа, конечно, не из легких, но парни и девушки не жалуются. Для них это самое малое, что они могут сделать для наших защитников.

-Печки помогут бойцам согреться, приготовить пищу или высушить вещи. Конечно, очень хочется поддержать наших ребят. Нельзя бездействовать. Нужно проявить себя в тылу, - говорит студент сварочного производства Илья Горшенин.

Парень и его сокурсники трудятся не только в учебное время. Многие задерживаются в мастерской до глубокого вечера. И это инициатива ребят.

Студенты под руководством наставников изготовили уже 67 полевых печей Фото: Анастасия ЗУБКОВА

«Это не только помощь, но еще и патриотическое воспитание»

-Они с удовольствием взялись за дело, особенно выпускные группы. Ведь многие парни уже через 2-3 месяца возможно пополнят ряды нашей армии. Я сейчас говорю, конечно, не о передовой, а о срочной военной службе. Мы не просто привлекаем студентов к помощи, но и занимаемся патриотическим воспитанием, - поделился с журналистом «КП-Самара» директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Золотухина Владимир Бодров. – Хочу отметить, что студенты часто сами подходят и спрашивают, когда мы еще будем что-то делать для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО.

В добровольческую деятельность колледжа включились не только штатные сотрудники и родители обучающихся, но и родственники выпускников 2019, 2020 и 2021 годов. Помогают материально.

-Люди просят сделать теплую буржуйку, чтобы их сын или внук почувствовал заботу от ученого заведения, где он когда-то учился, - говорит Владимир Бодров.

Металлические носилки способны выдержать вес до двухсот килограмм Фото: Анастасия ЗУБКОВА

«Носилки могут выдержать до 250 килограмм»

Сейчас самарский колледж тесно сотрудничает с волонтерским движением «САМБАТа», где в настоящий момент насчитывается около 19 тысяч участников. Все они жители Самарской области.

-Мы растем и развиваемся. Есть хорошая новость, теперь мы официальное объединение со всеми необходимыми юридическими возможностями. Теперь мы можем направлять официальные запросы в различные организации для оказания помощи, а также получать запросы с воинский частей, - поделился Виктор.

Руководитель добровольческой организации Виктор Романов частый посетитель колледжа. Мужчина общается со студентами, делится опытом и подкидывает новые идеи молодым специалистам. Например, недавно учащиеся создали металлические носилки, способные выдержать вес до 250 килограмм.

-Это не какое-то ноу-хау. Идею я подсмотрел, когда был в зоне специальной военной операции. После приехал в Самару и поделился мыслями с руководством колледжа. Задумку поддержали, - рассказывает Виктор Романов.

По словам директора колледжа, уже готов пилотный образец металлических носилок на колесах. На них можно транспортировать не только раненных, но и тяжелый груз. Носилки очень надежные и достаточно мобильные.

Пока готовые изделия находятся в колледже, но уже скоро их доставят в зону СВО Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Сегодня наша главная задача — усовершенствовать носилки. Думаю, что уже в ближайшее время мы сможем сделать 25-30 штук, - говорит Владимир Бодров.

Пока готовые изделия находятся в колледже, но уже скоро их доставят в зону СВО. За этим лично проследит Виктор Романов.

Стоит отметить, что Самарская область - один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества. По поручению губернатора Дмитрия Азарова создан и работает Ресурсный центр поддержки и развития волонтерства. Сегодня в 63 регионе насчитывается более 160 тысяч добровольцев.

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