Что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 29 октября 2022

Рассказываем, что случилось в Самаре за неделю

Самарцы делились фотографиями первого снега и наблюдали частное солнечное затмение. Также в городе произошла крупная авария с автобусом, несколькими легковушками и грузовиками. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшую неделю по состоянию на 29 ноября 2022.

Самарцы делились в соцсетях фотографиями первого снега. Зима уже близко, и ночью все чаще фиксируют температуры со знаком минус. Считается, что постоянный снежный покров образуется спустя примерно 30 дней с первого снега. Это означает, что в первых числах декабря мы увидим снег буквально везде.

В Самаре продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в убийстве девушки. На судебное заседание был вызван врач-психиатр, который во время следствия заключил, что подсудимый абсолютно здоров. Журналист «КП-Самара» побывала на заседании и рассказала, что там было.

Самарские ученые пытаются возродить прототип аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова – пиона тонколистного. Это растение полностью исчезло в дикой природе нашего региона примерно полвека назад. В Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева оно сохранилось, и теперь специалисты стараются увеличить популяцию прообраза сказочного цветка.

В Самаре рассказали, как продвигается строительство нового моста через Волгу у села Климовка. Сейчас его готовность составляет 65%, а к концу 2022 года этот показатель должен увеличиться до 75%. Помимо непосредственно моста строится и магистраль «Обход Тольятти». Скоро начнется проектирование комплексов дорожного сервиса - автозаправок, стоянок, пунктов питания и других объектов инфраструктуры.

В Самаре произошла крупная авария с участием автобуса, нескольких легковушек и грузовиков. Как рассказали «КП-Самара» очевидцы, у автобуса могли отказать тормоза. В момент ДТП в салоне автобуса находилось несколько пассажиров, некоторые из них, по имеющимся данным, обращались за медицинской помощью.

В Самаре на прошедшей неделе наблюдали частное солнечное затмение. Жители города делились фотографиями увиденного в соцсетях, а студенты, отправившись наблюдать необычное природное явление, вооружились CD-дисками, дуршлагами и двумя телескопами.

Самарские «Крылья Советов» в очередном матче российской премьер-лиги играли с «Уралом» из Екатеринбурга. Выездной матч закончился поражением для самарцев, а после игры главные тренеры подвели итоги встречи.