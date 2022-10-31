Погода в Самаре на неделю до 3 ноября 2022: сильный ветер и снег с дождем

В Самаре ожидаются температуры ниже 0 градусов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни прогнозируют мокрый снег и сильные порывы ветра, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящую рабочую неделю до 3 ноября 2022.

По данным синоптиков, ожидаются температуры со знаком минус, днем прогнозируют от -1 до +4 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься от 0 до -5 градусов.

Мокрый снег с дождем прогнозируют на каждый день предстоящей рабочей недели, также ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, на дорогах будет гололедица.

С каждым днем с приближением календарной зимы температура понижается, стабильно достигая значений со знаком минус. Недавно самарцы делились в соцсетях фотографиями первого снега. Считается, что постоянный снежный покров появляется через 30 дней, это значит, что в начале декабря снег уже будет везде.

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