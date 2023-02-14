Сидел в обгоревшей квартире и жалобно выл: в Самаре ищут временный дом псу, чья хозяйка погибла при пожаре на ул. Победы

Пес никого не подпускал к себе, охраняя территорию / Фото: vk.com/flagman_vet

В Самаре ищут временный дом псу, пострадавшему во время пожара на улице Победы, 92а. В ночь на 13 февраля 2023 года там вспыхнула одна из квартир. Четвероногий чудом спасся, а вот его хозяйка – 65-летняя женщина – погибла.

Загорелись домашние вещи

По данным ГУ МЧС по Самарской области, пожар в доме на улице Победы начался примерно в 23:30. Там загорелись домашние вещи на площади 20 кв. м. Из здания эвакуировали 18 человек.

Пожарные с помощью автолестницы спасли пятерых жильцов, в том числе одного ребенка. К сожалению, не обошлось без жертв. В горевшей квартире нашли тело 65-летней женщины. Также пострадали 90-летняя пенсионерка и 45-летний мужчина. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Пес чудом спасся

Как выяснилось, погибшая женщина жила в квартире вместе с сыном и собакой. Мужчину после пожара увезли в психиатрическую клинику. А вот пес остался на пепелище. Он сидел там один и выл от горя, пока соседи не вызвали специалистов по отлову животных.

– Пес чудом выжил. Почуяв дым, он выскочил в открытую дверь квартиры. Под утро собака вернулась домой и жалобно выла без остановки. Соседи вызвали бригаду спасателей ООО «Добрые люди», чтобы вызволить несчастное животное из-под обломков, – поделились в соцсетях представители ветеринарного центра «ФлагманВет».

Сидел на балконе под завалами

Когда специалисты прибыли на место и поднялись в квартиру, они увидели страшную картину. Повсюду были обугленные стены и обгоревшая мебель, завалы из почерневших деревяшек и прочих вещей. Пес забился в самый дальний уголок – на балкон и сидел там почти под открытым небом.

Пес вернулся в обгоревшую квартиру и жалобно выл без остановки / Фото: vk.com/flagman_vet

Четвероногий никого не подпускал к себе, охраняя территорию. Ловцы усыпили его и вынесли на руках. После этого пса погрузили в автомобиль и отвезли в зоогостиницу.

- Жизни животного ничего не угрожает. Ожогов и ранений на его теле не обнаружено. Пес очень верен хозяевам. Он сильно переживает трагедию, которая произошла с его семьей, - рассказали в ветеринарном центре.

Животное забрали из квартиры и поместили в зоогостиницу / Фото: vk.com/flagman_vet

Временный дом для Лео

Как зовут собаку, никто не знает. Спасители назвали его Лео. На вид ему около 7-8 лет. Он приучен к выгулу. Связаться с сыном погибшей женщины, который находится сейчас в больнице, волонтерам пока не удалось. Известно, что у нее есть еще один сын, но несколько месяцев назад его призвали на фронт. Захотят ли мужчины забрать питомца после возвращения домой, пока неизвестно. Поэтому для Лео сейчас ищут новых хозяев, которые отогреют его своим теплом и лаской, а также помогут отойти от потрясений.

Пес тяжело переносит разлуку с хозяевами / Фото: vk.com/flagman_vet

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