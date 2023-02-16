«Она может обрушиться в любой момент»: в Самаре альпинисты покорили коммунальную гору

Альпинисты использовали специальное снаряжение, чтобы подняться на гору. Фото: Андрей Алехин.

Этой зимой в Куйбышевском районе Самары появилась новая достопримечательность. Спасибо прорванной трубе, которая наморозила целую коммунальную гору, как ее прозвали местные. Гигантская сосулька размером с пятиэтажный дом тут же стала место притяжения для горожан, а ее фотографии разлетелись по всему интернету.

«Без снаряжения на гору не подняться»

Если есть гора, найдутся и те, кто ее захочет ее покорить. 15 февраля местные экстремалы выложили фото и видео покорения коммунальной вершины.

- Нас было трое: один лезет, второй страхует, третий фотографирует, - рассказывает Андрей Алехин, он – один из тех, кто взобрался на коммунальный пик. – Я всю жизнь занимаюсь скалолазанием. Работаю промышленным альпинизмом, в городе.

Ребята признаются – решили так скоротать время, но к делу подошли серьезно. Еще бы – сосулька не из маленьких.

- Узнали про эту гору и подумали, почему бы не забраться на нее? У нас были ледовые крючья, а с веревкой мы все на ты, так что проблем с подготовкой не возникло. Мы, конечно же, страховались и забивали крючья в гору. Сама гора размером с 5-этажный дом. Кажется, когда прорвало, фонтан бил аж до макушки деревьев. На нее без снаряжения, то есть без кошек и ледорубов, забраться невозможно, - вспоминает Андрей.

Экстремалы предупреждают – гора очень опасна. Фото: Андрей Алехин.

«Сосулька опасна»

Для любителей необычных достопримечательностей и креативных фото эта гора стала настоящей находкой. Кто-то фотографировался внутри, а кто-то пытался на нее залезть. Однако специалисты предупреждают – гора очень опасна.

- Мы были в горах Кавказа, недавно вернулись с Камчатки. Вот там – горы, а это просто наморщенная сосулька. Однако несмотря на происхождение этой горы, она – опасна, - предупреждает профессиональный альпинист Сергей Чернов.

По его словам, скоро эта гигантская сосулька может начать таять и сыпаться.

- Опасность заключается в том, что непонятно как именно гора будет разрушаться: либо сверху и будут падать глыбы льда, либо внизу подтает и вся конструкция рухнет на бок, - рассказывает Сергей. - Сам ледник внутри пустой, там полно промоин. Пока морозы, гора держится, но когда стукнет хотя бы 0 градусов - все начнет таять.

Так что если вы все-таки решили посмотреть на новую достопримечательность Куйбышевского района, близко к ней не подходите. Жизнь и здоровье важнее фотографий в соцсетях.