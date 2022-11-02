«Ударил ножом в грудь»: в Самаре ночью зверски убили сотрудницу полиции

Ирина работала инспектором по делам несовершеннолетних, у нее остался маленький ребенок. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стали известны подробности громкого преступления, которое произошло ночью 2 ноября на улице 22 Партсъезда в Самаре. Около одного из домов было найдено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти. «КП-Самара» выяснила все обстоятельства трагедии.

Задержали по горячим следам

Тело погибшей девушки с колото-резаной раной груди было обнаружено в 7:20 утра на улице 22 Партсъезда. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и начальник областного главка МВД, лейтенант полиции Игорь Иванов.

– В кратчайшие сроки была установлена личность погибшей. Был проведен осмотр места происшествия, установлены очевидцы произошедшего, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Во время опроса очевидцев оперативники выяснили, что подозреваемый мог скрыться на автомобиле. Они установили ориентировочную марку и госномер авто. Спустя время машина была найдена: она застряла в грязи около одного из домов, салон пустовал. Одновременно с этим полицейские напали на след подозреваемого.

– Первым по указанному адресу прибыл начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Павел Жилюнов. Он обратил внимание на уходящего во дворы домов мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Павел Жилюнов и водитель-сотрудник задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Он был доставлен в отдел полиции, – информируют в ГУ МВД по региону.

Убийство на почве конфликта

Одновременно с этим следователям удалось установить некоторые детали произошедшего. Следствие полагает, что погибшая и подозреваемый в тот злополучный вечер были в одном клубе. Мужчина хотел познакомиться с девушкой, на что та ответила отказом. Между ними вспыхнул конфликт, который закончился трагедией.

– Во время ссоры подозреваемый нанес девушке ранение ножом в область груди, после чего скрылся с места происшествия, – рассказали в СУ СК по региону.

«Мисс улыбка Самарской полиции» и молодая мама

Как сообщили собственные источники «КП-Самара», убитая – сотрудница полиции Ирина Янковская. Девушка работала инспектором по делам несовершеннолетних. В ночь убийства она была не при исполнении. У Ирины Янковской остался 10-летний ребенок.

Ирина дважды принимала участие в конкурсе «Мисс Самарская полиция», организатором которого выступает «Комсомолка». В 2018 году девушка поразила всех своей красотой и одержала победу в номинации «Мисс улыбка», а в 2019 году - собрала лидирующее количество голосов и получила главный приз. Сотрудница полиции была рада победе и признавалась: больше всех за нее болела дочка.

– Она каждый день за меня голосовала. Дочка точно знает, мама - самая лучшая и самая красивая. Вообще я благодарю всех кто отдал за меня голос, мне была важна поддержка близких, знакомых, коллег. Я уверена, что такой конкурс позволяет рассказать о сотрудницах полиции только самое лучшее. У каждой из участниц своя интересная история. И я уверена, что те, кто голосовал за них, увидели, какие они прекрасные люди, женщины, которые успевают не только нести службу, но и быть опорой для своей семьи, – рассказывала Ирина Янковская.

Настоящей любовью девушки была не только семья, но и работа. Ирина отмечала: ее цель – предотвращать нарушения, помогать школьникам решении в сложных вопросов.

– И я уверена, что мне это удается, – отмечала Ирина.

В данный момент по факту расправы над девушкой возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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