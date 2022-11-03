У Ирины Янковской осталась 10-летняя дочка Фото: из соцсетей

Рано утром, 2 ноября 2022 года, в Самаре возле ночного клуба «Карамболь» на 22 Партсъезде было обнаружено тело убитой сотрудницы полиции. Инспектора по делам несовершеннолетних 30-летнюю красавицу, обладательницу титула «Мисс полиции» Ирину Янковскую зверски зарезали. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. Очень скоро был задержан и подозреваемый – 33-летний житель Самары. Собственные источники «КП-Самара» рассказали, как проходил первый допрос предполагаемого убийцы. То, что он рассказал следователям, повергло их в шок и вызвало закономерные сомнения.

Зарезал сотрудницу ПДН возле ночного клуба

Напомним, ЧП возле печально известного самарского заведения произошло около 6 часов утра в среду, 2 ноября. Сотрудница полиции Ирина Янковская вместе со своей подругой отдыхала в ночном клубе, в какой-то момент к ним подошли познакомиться двое парней. Девушки отказали молодым людям, но те были настойчивы. Уже на улице между Ириной и одним из ухажеров произошел конфликт. По слухам, девушка ударила мужчину по лицу, а тот не стал терпеть унижения и вонзил ей в грудь нож. Сотрудница полиции скончалась на месте преступления до приезда медиков.

Ирина Янковская работала инспектором по делам несовершеннолетних. В ночь убийства она была не при исполнении. У Ирины Янковской остался 10-летний ребенок. Сотрудница ПДН дважды принимала участие в конкурсе «Мисс Самарская полиция», организатором которого выступает «Комсомольская правда». В 2018 году девушка поразила всех своей красотой и одержала победу в номинации «Мисс улыбка», а в 2019 году - собрала лидирующее количество голосов и получила главный приз.

Инспектор ПДН участвовала в конкурсе от "Комсомолки" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Подозреваемого задержал начальник уголовного розыска

После расправы подозреваемый сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Спустя время машина была найдена: она застряла в грязи около одного из домов, салон пустовал. Одновременно с этим полицейские напали на след подозреваемого.

– Первым по указанному адресу прибыл начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Павел Жилюнов. Он обратил внимание на уходящего во дворы домов мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Павел Жилюнов и водитель-сотрудник задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Он был доставлен в отдел полиции, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

«Это было странное поведение для сотрудницы полиции»

Уже в отделении мужчина рассказал свою версию того, что произошло, попытавшись очернить свою жертву. Он заявил, что якобы девушка в тот день была "не столь невинна, как все думают". Однако правоохранители пока не разглашают подробности.

- Его показания вызвали некоторые сомнения. Для сотрудницы ПДН это было бы очень странное поведение, если верить его словам, - говорят собственные источники «Комсомолки».

Журналистам удалось выяснить и некоторую информацию о подозреваемом. Как оказалось, 33-летний самарец ранее был неоднократно судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он долгое время находился в местах лишения свободы. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время судмедэксперты выясняют, был ли алкоголь в крови жертвы.

3 ноября 2022 года в суде Советского района Самары должны будут избрать меру пресечения для предполагаемого убийцы 30-летней сотрудницы полиции Ирины Янковской. На момент публикации точное время заседания еще не было назначено. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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