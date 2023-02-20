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Общество20 февраля 2023 13:20

Тоскует по снежной родине: как сейчас выглядит уехавшая в Эмираты жена «колбасного короля»

Жена колбасного короля из Тольятти рассказала, как встретила Новый год
Артем МАРКОВ
Виктория Кузичкина редко радует своих подписчиков фотографиями.

Виктория Кузичкина редко радует своих подписчиков фотографиями.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жена самарского колбасного короля Олега Кузичкина Виктория в последнее время все меньше радует своих подписчиков фотографиями. Если раньше блогер регулярно делилась снимками из путешествий, показывала детей и свою роскошную жизнь, то сейчас фото можно пересчитать по пальцам.

В последнее фото в основном из Дубая. Правда, жаркие Объединенные Арабские Эмираты узнать на снимках сложно. По крайней мере, на предновогодних снимках. Это что, ностальгия по снежной родине?

Те самые фото из Дубая.

Те самые фото из Дубая.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Никакого намека на пустыню.

Никакого намека на пустыню.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер призналась, что Новый год у нее был семейный, домашний и рабочий. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер призналась, что Новый год у нее был семейный, домашний и рабочий. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последние снимки появились в новогодние праздники.

- Мой Новый год был семейный, домашний и рабочий, как впрочем и всегда, - поделилась Виктория Кузичкина.

А вот этим фото блогер проиллюстрировала поздравление с Рождеством.

- С Рождеством, милые! - лаконично поздравила подписчиков Виктория.

Рождественская фотография Виктории Кузичкиной.

Рождественская фотография Виктории Кузичкиной.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подписчики фото оценили – они засыпали женщину поздравлениями с Рождеством, а также комплиментами. Приглянулся подписчикам и кулон Виктории.

Кстати, ранее женщина рассказывала, почему в ее соцсетях стало меньше фотографий. По словам Виктории, соцсети ей нужны больше для работы и покупок.

Виктория – вторая жена олигарха Олега Кузичкина, владельца мясокомбината «Гарибальди». Да-да, знаменитый замок Гарибальди под Тольятти построил именно он.

Олег и Виктория поженились в 2014 году, Виктории тогда было 23 года. Сейчас семья растит троих детей.

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