Тоскует по снежной родине: как сейчас выглядит уехавшая в Эмираты жена «колбасного короля»

Виктория Кузичкина редко радует своих подписчиков фотографиями. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жена самарского колбасного короля Олега Кузичкина Виктория в последнее время все меньше радует своих подписчиков фотографиями. Если раньше блогер регулярно делилась снимками из путешествий, показывала детей и свою роскошную жизнь, то сейчас фото можно пересчитать по пальцам.

В последнее фото в основном из Дубая. Правда, жаркие Объединенные Арабские Эмираты узнать на снимках сложно. По крайней мере, на предновогодних снимках. Это что, ностальгия по снежной родине?

Те самые фото из Дубая. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Никакого намека на пустыню. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер призналась, что Новый год у нее был семейный, домашний и рабочий. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последние снимки появились в новогодние праздники.

- Мой Новый год был семейный, домашний и рабочий, как впрочем и всегда, - поделилась Виктория Кузичкина.

А вот этим фото блогер проиллюстрировала поздравление с Рождеством.

- С Рождеством, милые! - лаконично поздравила подписчиков Виктория.

Рождественская фотография Виктории Кузичкиной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подписчики фото оценили – они засыпали женщину поздравлениями с Рождеством, а также комплиментами. Приглянулся подписчикам и кулон Виктории.

Кстати, ранее женщина рассказывала, почему в ее соцсетях стало меньше фотографий. По словам Виктории, соцсети ей нужны больше для работы и покупок.

Виктория – вторая жена олигарха Олега Кузичкина, владельца мясокомбината «Гарибальди». Да-да, знаменитый замок Гарибальди под Тольятти построил именно он.

Олег и Виктория поженились в 2014 году, Виктории тогда было 23 года. Сейчас семья растит троих детей.

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