«Это борьба со своими страхами»: самарский психолог объяснила, почему жертва убийцы у многих оказывается «сама виновата»

Психолог рассказал, могла ли сама жертва спровоцировать свое убийство

2 ноября 2022 года возле ночного клуба Карамболь было обнаружено тело Ирины Янковской. Сотрудницу полиции, которая работала инспектором по делам несовершеннолетних, убили ударом ножом в грудь. Убийцу поймали, им оказался бывший зек, который 8 лет отсидел за убийство родного отца.

Отказала настойчивому ухажеру и получила нож в сердце

По данным следствия, девушка отдыхала с подругой в клубе. К столику подошёл 33-летний Роман Каверин и настойчиво пытался познакомиться с Ириной. Девушка отказалась, Роман подождал её на улице и снова начал приставать. Ирина дала пощечину настойчивому кавалеру, а тот достал нож и вонзил в грудь девушки.

В комментариях под новостью самарцы недоумевали, что сотрудница полиции делала 6 утра в ночном баре. Карамболь много лет считается одним из самых опасных клубов города, часто там происходят криминальные происшествия. Комментаторы начали обвинять саму девушку, якобы ей не стоило, будучи сотрудником МВД, вообще посещать ночные клубы. Кроме того, сам убийца на допросе рассказал следователям, что он защищался от Ирины, которая якобы вела себя неподобающим образом. Однако правоохранители не поверили рассказу Каверина, так как действующая сотрудница ПДН просто не могла себя так вызывающе вести в общественном месте.

Зачем она туда пошла? Она виновата сама?

Самарцы начали задаваться вопросом, а что вообще сотрудник полиции делал в таком злачном месте, вероятно, она пришла в клуб добровольно. Но зачем она ударила пьяного мужчину, который всем видом выдавал свое криминальное прошлое. По мнению комментаторов, хороший полицейский должен за версту видеть уголовников. Кроме того, у девушки есть 10-летняя дочка, почему она среди рабочей недели не сидела с ней дома, а пошла с подругой отдыхать в увеселительное заведение. Все эти комментарии относятся к виктимблеймингу. Виктимблейминг — это явление, когда жертву преступления или насилия обвиняют в том, что с ней произошло.

Виноват тот, кто совершает преступление

Журналист КП-Самара поговорил с психологом Ниной Ковалюнас и выяснил, почему люди так активно занимаются обвинением жертвы в интернете, причём это происходит зачастую, если погибла именно женщина.

- Виктимблейминг достаточно спорен с точки зрения научных оценок, ведь, сколько ни наговаривай на жертву обвинений в ее собственных провокационных действиях, факт остается фактом: если преступник не принимает решения о преступных действиях и не совершает самих этих действий – преступления не происходит. И правоохранители, и юристы это понимают: виновен всегда тот, кто совершил преступное действие, кто совершил преступление, - говорит психолог.

Переубеждать обывателей нет смысла

По словам Нины Ковалюнас, о провокациях и провоцирующем поведении рассуждают в основном обыватели. Они зачастую действительно находят в поведении жертвы провокационность: настоящую или кажущуюся. Но не стоит забывать о том, что сколько на планете людей, столько и мнений.

- Переубеждать комментаторов, пишущих гадости о погибшей без ссылки на соответствующую административную ответственность, зачастую нет смысла: это как подливать масла в огонь - истину не докажешь, а эмоции раздуешь до огромных размеров. Лучше комментарии в подобных условиях просто закрыть: чтобы люди не делали себе имя на чужой беде, - советует самарский психолог.

Люди говорят о том, что их самих тревожит в себе

Так что же этим добиваются комментаторы и как на это стоит реагировать неутешным родственникам? Мотивы у них могут быть разные, так что честь и достоинство жертвы можно отстаивать только тогда, когда эмоции остынут, а для этого потребуется время. Нина Ковалюнас советует доверять в подобных случаях пролонгированным оценкам – оценкам произошедшего через некоторый промежуток времени и после завершения расследования.

- Все, что может показаться «здесь и сейчас» в данной ситуации обывателям, чаще имеет отношение к их собственным психологическим проблемам, страхам и оценкам. Прислушиваться к подобным мнениям и включаться в их обсуждение, наверное, будет избыточным, - считает психолог из Самары. - При этом люди просто выражают свои страхи. Им кажется, что нужно подчеркнуть неправильность поведения жертвы, ведь в таком случае есть гарантия: ты ведешь себя правильно, значит ты не умрешь.

Стоит отметить, что подобное поведение обывателей в комментариях достаточно распространенное явление. Практически под каждым постом, где говорится о каком-либо происшествии, найдется человек, который увидит в ситуации совершенно другую сторону. Мы согласны с психологом и советуем не слушать других, тем более не доказывать им свою точку зрения. Самым верным решением будет дождаться официальной версии произошедшего от сотрудников правоохранительных органов.

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