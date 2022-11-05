Полная картина убийства 30-летней сотрудницы полиции, которой бывший зек воткнул нож в сердце возле ночного клуба

Рано утром, 2 ноября 2022 года, в полицию Советского района Самары поступило сообщение о ЧП возле развлекательного заведения «Карамболь» на улице 22 Партсъезда. На входе в ночной клуб было обнаружено тело 30-летней Ирины Янковской с ножевым ранением в грудь, которая работала инспектором по делам несовершеннолетних в ГУ МВД по Самарской области. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов, им оказался ранее неоднократно судимый житель Самары 33-летний Роман Каверин. «КП-Самара» собрала полную картину убийства сотрудницы полиции. Рассказываем, что известно об этом происшествии на данный момент.

Была отличным полицейским и любящей мамой

Ирина Янковская работала в ПДН МО МВД РФ «Борский» с 2017 года. Она была не только отличным полицейским, но и любящей мамой для 10-летней дочки. Девушка признавалась: на выбор профессии во многом повлиял ее брат-военнослужащий, решивший посвятить жизнь служению Родине.

Ирина Янковская работала в полиции и воспитывала дочку

– Он показал мне, что профессии полицейского и военнослужащего выбирают сильные духом люди, способные стать основой, поддерживающей и укрепляющей наше общество. Так что еще со школы сотрудники полиции были для меня теми, на кого нужно равняться, – рассказывала ранее «КП-Самара» Ирина Янковская.

«Мисс Самарская полиция – 2019»

Дочка во всем поддерживала маму. Когда Ирина решила принять участие в конкурсе «Мисс Самарская полиция», организатором которого выступает «Комсомольская правда», девочка больше всех болела за любимую маму.

– Она каждый день за меня голосовала. Дочка точно знает, что мама - самая лучшая и самая красивая, – рассказывала во время конкурса Ирина.

Девушка дважды принимала участие в конкурсе. В 2018 году она одержала победу в номинации «Мисс улыбка», а в 2019 году собрала лидирующее количество голосов и получила главный приз.

Красавица стала победительницей конкурса "Мисс Самарская полиция - 2019" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Когда знакомые узнали о том, что произошло в ночь на 2 ноября 2022 года, то были шокированы. Друзья и родственники не могли поверить в то, что Ирину зверски убили на глазах посетителей увеселительного заведения.

– Я не могу в это поверить. Ирина – очень добрый и отзывчивый человек. Мягких облачков тебе. Просто не укладывается в голове, что тебя больше нет, – с горечью отмечают знакомые погибшей.

Люди, знавшие Ирину на протяжении долгого времени, отзываются о ней как о добродушном, искреннем, хорошем человеке, который всегда был готов прийти на помощь.

Задержали убийцу по горячим следам

Очевидцы описали сотрудникам полиции, которые в кратчайшие сроки прибыли к месту преступления, приметы напавшего на девушку. На задержание преступника выехал лично начальник уголовного розыска Павел Жилюнов. Как удалось узнать от свидетелей, к девушкам в кафе подходили двое мужчин, но подруги отказали им в знакомстве. Уже на улице один из парней вновь подошел к Ирине, но та его отвергла и ударила по лицу. Молодой человек вспылил и ударил девушку ножом в грудь.

Девушку убили возле ночного клуба около 6 часов утра. Фото: СУ СКР по Самарской области

После совершения преступления неизвестный сел в припаркованный ВАЗ-2114 и уехал в неизвестном направлении. Сотрудникам полиции в кратчайшие сроки удалось установить марку и госномер машины, спустя время она была обнаружена застрявшей в грязи в районе «Птичьего рынка». Полицейские заметили недалеко от этого места подозрительного парня, который по приметам подходил под описание подозреваемого. Мужчину задержали и доставили в отделение для выяснения обстоятельств.

Бывший зек якобы защищался от хрупкой девушки

Убийцей молодой сотрудницы ПДН оказался ранее неоднократно судимый местный житель. 33-летний Роман Каверин частично признался в преступлении и рассказал на допросе свою версию произошедшего утром возле бара «Карамболь». Однако его показания существенно разнились с поведением действующего сотрудника полиции.

- Он заявил, что якобы девушка в тот день была «не столь невинна, как все думают», а он лишь защищался. Его показания вызвали некоторые сомнения. Для сотрудницы ПДН это было бы очень странное поведение, если верить его словам, - говорят собственные источники «Комсомолки».

Восемь лет отсидел за убийство отца

Нам стали известны некоторые шокирующие подробности из личного дела подозреваемого. Роман Каверин был женат, но вскоре супруги развелись. У мужчины есть двое несовершеннолетних детей. Первое уголовное дело на Романа было заведено в 2009 году, когда его уличили в краже. Он отсидел год в тюрьме и вышел на свободу. Однако в 2014 году Роман совершил страшное преступление – он забил до смерти своего родного отца молотком.

Роман Каверин ранее был неоднократно судим Фото: из соцсетей

Убитый отец тоже не был примером для подражания: он был неоднократно судим, в последний раз отсидел в колонии за убийство жены – матери Романа. Освободился он незадолго до своей смерти. Оказавшись на свободе, поселился в одной квартире с сыном. Мужчины жили в одной комнате, куда Роман еще и приводил сожительницу.

За убийство отца-уголовника самарца отправили за решетку на восемь лет. В январе этого года он вышел на свободу и буквально через несколько месяцев вновь совершил преступление, теперь уже убив сотрудницу полиции. По поведению Романа на следственном эксперименте было видно, что он ни капли не раскаивается в содеянном. Мужчина спокойно рассказывает следователям о том, как доставал нож из сумки и наносил смертельное ранение своей жертве в область сердца.

На суде прикинулся дурачком

На следующий день после расправы над беззащитной девушкой, 3 ноября 2022 года, Роману Каверина избрали меру пресечения в Советском районном суде. Заседание началось с опозданием поздно вечером. Подсудимого привели в зал в кандалах. Когда судья официально разрешил представителям СМИ присутствовать на суде, Роману вдруг резко стало плохо, и он попросил вызвать скорую. Медики осмотрели подсудимого, измерили пульс и давление, после Роман отказался от дальнейшего осмотра.

В суде убийце вдруг стало плохо и он попросил помощь врачей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Заседание было продолжено. Подсудимый прятался от камер журналистов под капюшоном и медицинской маской. Роман вел себя неоднозначно, он не стал отвечать на вопросы судьи, избрав позицию категоричного игнорирования. Однако это не помещало суду избрать для жестокого убийцы меру пресечения на время следствия. Каверин проведет в СИЗО 2 месяца, до 3 января 2023 года.

Адвокат подсудимого не согласился со следователем, который ходатайствовал на заключение под стражу. Защитник просил более мягкую форму, так как его клиент имеет серьезные проблемы со здоровьем. В частности стало известно, что Роман Каверин имеет 3 группу инвалидности, страдает гепатитом, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Но суд не поменял свое решения, полагая, что Каверин на домашнем аресте сможет скрыться или препятствовать работе следователей.

3 ноября убийцу отправили под арест на время следствия Фото: Наталья АРТЯКОВА

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование убийства Ирины Янковской. «КП-Самара» следит за развитием событий.

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