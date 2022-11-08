С нарциссом в Третьяковку: самарская школьница стала соавтором цифрового ботанического атласа России

Софья нарисовала нарцисс

Школьнице Соне из Самары 14 лет. Она с детства любит рисовать, мечтает стать дизайнером, создавать проекты для оформления квартир и домов, чтобы людям в них было удобно и комфортно жить. А еще школьница любит изображать цветы - эта страсть и привела ее в Третьяковку, причем, не в качестве простой гостьи.

Школьники создали ботанический атлас для Третьяковки

В холле Третьяковской галереи на Крымской набережной открылась мультимедийная экспозиция, в которой заключен цифровой ботанический атлас России. А создали его школьники из различных уголков страны в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». В экспозицию вошли работы 17 победителей совместного конкурса МТС и главного музея национального искусства России «Третьяковская галерея-online». В их числе и работа Софьи Срыбной из Самары.

«Я узнала о конкурсе от преподавателей – я учусь в школе № 124, в классе с художественным уклоном. Мне было очень интересно смотреть образовательные ролики, чтобы узнать, как правильно рисовать растения. Темой своей работы я выбрала нарциссы – это очень красивые цветы, и мне они очень нравятся», - говорит девушка. Она сама не может поверить, что сегодня находится здесь, в музее, в качестве почетного гостя, и даже экскурсовод, рассказывая о выдающихся картинах, обращается к ней и ее сверстникам как к коллегам великих живописцев.

Вставляешь "флешку" - видишь рисунок и страничку атласа

Софья, как и другие участники конкурса, вдохновлялась работами выдающегося скульптора, художницы, автора акварельного гербария Анны Голубкиной (1864 – 1927 гг.). Художница - дочь мещанина из провинциального Зарайска - приехала учиться в Москву, сначала закончила Классы изящных искусств, затем - Московское училище живописи, ваяния и зодчества. По мнению искусствоведов, Анна Голубкина принадлежит плеяде великих мастеров, определивших значение отечественной скульптуры первой трети XX века. Но кроме скульптур в ее творческом наследии – ботаническая иллюстрация. До наших дней дошло около 300 листов акварельного гербария Голубкиной.

Вот такой рисунок нарисовала юная художница

«Дополнить» акварельный гербарий великой художницы смогли талантливые ребята из российских городов. В цифровой ботанический атлас «Поколения М» вошли не только самарские нарциссы, но и пятилистная зубянка из Нижнего Новгорода, синий чертополох из Башкирии и многие другие растения. О каждом из них посетители Третьяковской галереи теперь смогут узнать подробнее в мультимедийной экспозиции: специальную «флешку» нужно вложить в предназначенное для этого окно, и на экране появится рисунок участника конкурса и информация о цветке, а затем – видео, показывающее, как оно растет в природе. Цифровой ботанический атлас уже в день открытия вызвал большой интерес у публики: и взрослые, и дети останавливались у интересного экспоната и с интересом изучали иллюстрации и интересные факты о растениях России.

Для ребят в Третьяковке устроили мастер-класс

Софья вместе с другими победителями приняла участие в торжественном открытии мультимедийной выставки «Поколение М» в Москве. Кроме того, для ребят подготовили обширную культурную программу: обзорную экскурсию по столице, посещение выставки «Моя Третьяковка» и мастер-класс по ботанической иллюстрации от педагогов Третьяковской галереи.

Как поддержать юные таланты

МТС не в первый раз организует совместные проекты с Третьяковской галереей, и в стенах главного музея страны всегда находится место для юных талантов.

«Задача у ребят была непростая. В создании ботанической иллюстрации важно не только вдохновение. Нужен определенный уровень мастерства, важно изучать растение, внимательно следовать советам преподавателя. Все ребята очень хорошо справились», - говорит заместитель директора «Третьяковской галереи» Татьяна Гафар. Она отмечает, что в своих проектах галерея всегда оставляет место для детского творчества, и подчеркивает, что цифровые технологии хорошо дополняют реальное искусство – продвигают и повышают доступность художественных проектов.

На церемонии открытия юных художников поздравила с победой руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова. Она рассказала о платформе «Поколение М», благодаря которой каждый год сотни тысяч ребят получают шанс заявить о себе и пройти стажировку у звезд.

«Начавшийся несколько лет назад с небольшой инициативы, сегодня этот проект вырос в огромную платформу, где педагоги работают с детьми более чем по 15 творческим направлениям. Мы всегда ориентируемся на запросы аудитории и меняемся вместе с ними. Так, в этом году мы запустили для ребят обучение по организации концертов – у нас в составе МТС есть такое подразделение, и мы ребят учим такой востребованной профессии. У нас есть и классические дисциплины, например, фотография, живопись, вокал, танцы, но есть и остромодные направления: диджеинг, моделирование, робототехника».

Самарские ребята не в первый раз становятся победителями конкурсов проекта «Поколение М». В 2020 году работы сразу четырех самарских художниц получили награды проекта. Ребята уже покоряли Третьяковку и становились звездами телешоу. В 2017 году самарская Золушка стала звездой Всероссийской недели моды.

Принять участие в творческих конкурсах «Поколения М» может каждый: на сайте проекта нужно выбрать себе направление по душе, посмотреть мастер-классы от звездных наставников и загрузить свою работу на сайт. Юным талантам доступно более десяти творческих дисциплин, принять участие в конкурсах могут дети и подростки от 6 до 22 лет.

Важно отметить, что «Поколение М» — это еще творчество во имя жизни. Все действия на сайте и в сообществе проекта в социальных сетях помогают собрать деньги на помощь тяжелобольным детям. Любая активность превращается в баллы на Счетчике Добра, которые МТС переводит в реальные деньги на лечение тяжелобольных детей.