Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2022 10:28

С нарциссом в Третьяковку: самарская школьница стала соавтором цифрового ботанического атласа России

Самарская школьница с рисунком нарцисса попала в Третьяковку
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Софья нарисовала нарцисс

Софья нарисовала нарцисс

Школьнице Соне из Самары 14 лет. Она с детства любит рисовать, мечтает стать дизайнером, создавать проекты для оформления квартир и домов, чтобы людям в них было удобно и комфортно жить. А еще школьница любит изображать цветы - эта страсть и привела ее в Третьяковку, причем, не в качестве простой гостьи.

Школьники создали ботанический атлас для Третьяковки

В холле Третьяковской галереи на Крымской набережной открылась мультимедийная экспозиция, в которой заключен цифровой ботанический атлас России. А создали его школьники из различных уголков страны в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». В экспозицию вошли работы 17 победителей совместного конкурса МТС и главного музея национального искусства России «Третьяковская галерея-online». В их числе и работа Софьи Срыбной из Самары.

«Я узнала о конкурсе от преподавателей – я учусь в школе № 124, в классе с художественным уклоном. Мне было очень интересно смотреть образовательные ролики, чтобы узнать, как правильно рисовать растения. Темой своей работы я выбрала нарциссы – это очень красивые цветы, и мне они очень нравятся», - говорит девушка. Она сама не может поверить, что сегодня находится здесь, в музее, в качестве почетного гостя, и даже экскурсовод, рассказывая о выдающихся картинах, обращается к ней и ее сверстникам как к коллегам великих живописцев.

Вставляешь "флешку" - видишь рисунок и страничку атласа

Вставляешь "флешку" - видишь рисунок и страничку атласа

Софья, как и другие участники конкурса, вдохновлялась работами выдающегося скульптора, художницы, автора акварельного гербария Анны Голубкиной (1864 – 1927 гг.). Художница - дочь мещанина из провинциального Зарайска - приехала учиться в Москву, сначала закончила Классы изящных искусств, затем - Московское училище живописи, ваяния и зодчества. По мнению искусствоведов, Анна Голубкина принадлежит плеяде великих мастеров, определивших значение отечественной скульптуры первой трети XX века. Но кроме скульптур в ее творческом наследии – ботаническая иллюстрация. До наших дней дошло около 300 листов акварельного гербария Голубкиной.

Вот такой рисунок нарисовала юная художница

Вот такой рисунок нарисовала юная художница

«Дополнить» акварельный гербарий великой художницы смогли талантливые ребята из российских городов. В цифровой ботанический атлас «Поколения М» вошли не только самарские нарциссы, но и пятилистная зубянка из Нижнего Новгорода, синий чертополох из Башкирии и многие другие растения. О каждом из них посетители Третьяковской галереи теперь смогут узнать подробнее в мультимедийной экспозиции: специальную «флешку» нужно вложить в предназначенное для этого окно, и на экране появится рисунок участника конкурса и информация о цветке, а затем – видео, показывающее, как оно растет в природе. Цифровой ботанический атлас уже в день открытия вызвал большой интерес у публики: и взрослые, и дети останавливались у интересного экспоната и с интересом изучали иллюстрации и интересные факты о растениях России.

Для ребят в Третьяковке устроили мастер-класс

Для ребят в Третьяковке устроили мастер-класс

Софья вместе с другими победителями приняла участие в торжественном открытии мультимедийной выставки «Поколение М» в Москве. Кроме того, для ребят подготовили обширную культурную программу: обзорную экскурсию по столице, посещение выставки «Моя Третьяковка» и мастер-класс по ботанической иллюстрации от педагогов Третьяковской галереи.

Как поддержать юные таланты

МТС не в первый раз организует совместные проекты с Третьяковской галереей, и в стенах главного музея страны всегда находится место для юных талантов.

«Задача у ребят была непростая. В создании ботанической иллюстрации важно не только вдохновение. Нужен определенный уровень мастерства, важно изучать растение, внимательно следовать советам преподавателя. Все ребята очень хорошо справились», - говорит заместитель директора «Третьяковской галереи» Татьяна Гафар. Она отмечает, что в своих проектах галерея всегда оставляет место для детского творчества, и подчеркивает, что цифровые технологии хорошо дополняют реальное искусство – продвигают и повышают доступность художественных проектов.

На церемонии открытия юных художников поздравила с победой руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова. Она рассказала о платформе «Поколение М», благодаря которой каждый год сотни тысяч ребят получают шанс заявить о себе и пройти стажировку у звезд.

«Начавшийся несколько лет назад с небольшой инициативы, сегодня этот проект вырос в огромную платформу, где педагоги работают с детьми более чем по 15 творческим направлениям. Мы всегда ориентируемся на запросы аудитории и меняемся вместе с ними. Так, в этом году мы запустили для ребят обучение по организации концертов – у нас в составе МТС есть такое подразделение, и мы ребят учим такой востребованной профессии. У нас есть и классические дисциплины, например, фотография, живопись, вокал, танцы, но есть и остромодные направления: диджеинг, моделирование, робототехника».

Самарские ребята не в первый раз становятся победителями конкурсов проекта «Поколение М». В 2020 году работы сразу четырех самарских художниц получили награды проекта. Ребята уже покоряли Третьяковку и становились звездами телешоу. В 2017 году самарская Золушка стала звездой Всероссийской недели моды.

Принять участие в творческих конкурсах «Поколения М» может каждый: на сайте проекта нужно выбрать себе направление по душе, посмотреть мастер-классы от звездных наставников и загрузить свою работу на сайт. Юным талантам доступно более десяти творческих дисциплин, принять участие в конкурсах могут дети и подростки от 6 до 22 лет.

Важно отметить, что «Поколение М» — это еще творчество во имя жизни. Все действия на сайте и в сообществе проекта в социальных сетях помогают собрать деньги на помощь тяжелобольным детям. Любая активность превращается в баллы на Счетчике Добра, которые МТС переводит в реальные деньги на лечение тяжелобольных детей.

КАРТИНА ДНЯ