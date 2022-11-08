«На изучение Великой Отечественной отводят восемь уроков. Кого растим?»: о чем рассказал в Самаре публицист Дмитрий Goblin Пучков

Дмитрий Пучков ответил на вопросы самарских студентов и активистов

Публицист, блогер, переводчик Дмитрий Пучков (Goblin) выступил на патриотическом форуме Российского военно-информационного общества в Самаре и, отвечая на вопросы зрителей – самарских и тольяттинских активистов - рассказал, что думает об успехах России на информационном фронте и о том, почему воспитание детей сегодня можно считать провальным. Приводим самые интересные выдержки из выступления.

О пропаганде

Сейчас ругают пропаганду. А что в ней плохого. Это по-русски распространение. Надо ли распространять трезвый подход и адекватный взгляд? По-моему, да.

Есть хороший пример - Китай. Там нет запрещенных у нас соцсетей давно. Изначально отгородили себя от откровенно вражеских государств. А у нас сначала дали излишнюю свободу. Почему мы также не сделали? Ну давайте, пустим "Голос Америки" на первый канал. Это будет правильно?

Патриотизма без дел не бывает

Конечно, патриотизм я оцениваю положительно. Вот только патриотизм без дел – никакой и ни о чем. Если любишь Родину - попробуй сделать ее лучше. Людей нужно увлекать. Людям нужно говорить, чем им нужно заняться. Теперь это делать еще проще – есть интернет, есть доступ к большому количеству человек.

В первую очередь патриотизм нужно развивать на уроках истории в школах, это основополагающий предмет. У нас есть хороший пример: когда программисты наши уехали в США, купили там себе оружие, начали ходить в тиры. И давай там соревноваться, на скорость собирать/разбирать автоматы. К ним подходит владелец тира и говорит: а где вы научились? «В школе». «А, значит не врали, что там у вас детей этому учат».

А что врать? Это было правильно и хорошо. Учили тому, что может пригодится. Кто защитит Родину. А если на изучение Великой Отечественной войны выделяется восемь уроков, это кого мы готовим? Тех, кто у нас вот убежал за границу? Так нельзя воспитывать. Страну родную любить надо, а не заниматься ковырянием непонятных ран, вызывая ненависть у всех.

От России нужны бесплатные ресурсы

Вот недавно гражданин Баррель сказал честно, что все европейское благополучие основано на дешевых российских энергоресурсах. Чтобы хорошо жили в США, в нищете должна жить Южная Америка. Европа жила на наших ресурсах, но отнять они их у нас не могут, потому что есть ядерная угроза. Были дешевые ресурсы, нужны теперь бесплатные. Значит, Россию надо развалить – изнутри или снаружи. И тогда привозят на Украину нацистов, проводят переворот. Порошенко вот даже говорит, что их долго готовили к войне с Россией. И было бы у нас в марте наступление на ДНР, ЛНР, потом на Краснодар.

Американцам на украинцев плевать с высокой горы, просто обрабатывают население, чтобы было удобно ими управлять. Что Христос был украинцем, что оккупировавшая их Россия во всем виновата, что должны заплатить за советскую власть, отдать все ресурсы и бесплатно их поставить в Европу. Сторона Украины это коллективный запад, который хочет всех нас перебить и устроить гражданскую войну. Так что это значит быть на стороне Украины? Ждать этого?

Кто воспитывает наших детей?

Сейчас дети отданы на откуп непонятно кому. В наше время были примеры, те же пионеры-герои, которые погибли, отдали жизнь за других. А сейчас? Бэтмен? Человек-паук? Кто воспитывает ваших детей? Кто угодно, не не вы. А подросток сильно зависит от коллектива, ему важно, что думают вокруг, чем он от них отличается.

Родителям нужно больше интересоваться детьми. Не купил телефон и посадил в угол, а поиграл вместе с ребенком, обсудил интересы. Хотя бы стоит знать, чем дети интересуются.

Я уверен, что не отвечающие задачам воспитания программы нужно переделывать. Нам вот 30 лет рассказывали, что Конституция неприкосновенна, и ничего. И тут все можно. Особенно, если убрать то, что сочиняли под присмотром американцев, например.

О панике и правде

Всю ли информацию стоит писать? Не факт. Вот даже сведения о количестве погибших – кто-то воспримет цифры здраво, а для кого-то это ужас. Или откровения с фронта – как правильно их подать? Вроде и написали правду, но посеяли панику. А паникеров раньше вообще расстреливали. Потому что когда ты в военное время сеешь панику, это преступление. Назначьте себе источники информации, которым можно доверять и читайте их, ну а иногда можете ради интереса окунуться в известную субстанцию, послушать какого-нибудь Арестовича. Но для себя нужно все фильтровать - истерики нам не нужны.

Об Октябрьской революции.

Почему французы своей Великой Французской революцией, которая изменила жизнь мира, гордятся, несмотря на огромное количество негативных последствий. А у нас гробовая тишина? Это неправильно. Это тоже изменившее весь мир событие. Оно сокрушило колониальную систему. Мы дали всему миру свободу. Надо отмечать, гордиться и всем объяснять.

Вот Россию объявляют тюрьмой народов. А там – кладбище народов. Там тупо уничтожали всех, индейцев, например. Куда влазили – всех ликвидировали. Разве это пример?

Но все меняется. Несколько лет назад кричали, что надо с красного флага серп и молот убрать и буквы, чтобы не ассоциировалось с одной партией. А сейчас на всех Парадах советский красный флаг, и никто не умер.

Напомним, что патриотический форум проходит в Самаре 8 ноября. На нем обсуждается работа информационного фронта и информационная безопасность в непростое время. Своим мнением об опасности некорректных формулировок в информационной войне уже поделился журналист Николай Онуфриенко.