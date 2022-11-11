Погасит долг, получит жилье: в Самаре рассказали, почему многодетную сироту выселили из общежития

С жительницы Самары требуют оплату коммуналки в квартире, где она не живет Фото: Александра БУДАЕВА

Алена Хаматова сирота, она переехала в Самарскую область и воспитывает троих детей, двое из которых несовершеннолетние. В 2018 году женщину через суд выселили из комнаты в общежитии на Николая Панова из-за образовавшегося долга за коммуналку. Женщина погасила долг и съехала, однако управляющая компания МП ЭСО продолжили начислять квартплату и пени за просроченную задолженность в комнате, где Алена уже несколько лет не проживает. Редакция «КП-Самара» запросила в ДУИ информацию о ситуации Хатамовых и получила ответ, что все начисления производятся в рамках закона.

Выселили и сняли с регистрационного учета за долги

- Алена Хатамова в 2014 году заняла комнату по договору найма жилого помещения в общежитии для временного проживания на период трудовых отношений с ООО «М–Торг». Договор прекратил свое действие в связи с прекращением трудовых отношений с вышеуказанной организацией. Решением Октябрьского районного суда Алена Хатамова с детьми была выселена из общежития и сняты с регистрационного учета (без предоставления другого жилого помещения). При этом за ней было сохранено право пользования комнатой на срок 2 месяца после вступления решения суда в законную силу. По состоянию на 02.11.2022 решение Октябрьского районного суда не исполнено, но женщина продолжает пользоваться жилым помещением. Лицевой счет она не закрыла, ключи не передала, - ответили журналистам в Департаменте управления имуществом города Самары.

Алена воспитывает троих детей, двое из которых несовершеннолетние Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2018 году с Алены Хатамовой была взыскана задолженность по оплате ЖКХ в размере 63 955,89 рублей. В период с ноября 2017 по сентябрь 2021 года у жительницы Самары вновь накопился долг в размере 62 803,70 рублей с учетом начисленной пени. За сентябрь 2021, февраль-июнь 2022 года долг вырос еще на 17 302,18 рублей. МП ЭСО вновь обратились в Октябрьский районный суд.

- Остаток взысканной, но не погашенной задолженности Хатамовой Алены (согласно решениям Октябрьского районного суда от 15.11.2016 и от 04.06.2018) составляет 87 535,02 рублей. С должником было заключено соглашение о погашении задолженности в рассрочку, однако эти обязательства Хатамова не исполнила. Общая задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг на ноябрь 2022 года составляет 143 686,44 рублей, - сообщили в ДУИ.

О своем долге узнала после ареста счетов

Алена Хатамова узнала о своем долге в 2017 году, когда сама пришла в суд выяснить, за что у нее арестовали счета. По словам женщины, никаких повесток она не получала. Решением суда ее с детьми выставили на улицу из общежития и даже сняли с регистрационного учета, сейчас семья нигде официально не прописана. Комендант и соседи в курсе, что Алена с детьми больше не живет в комнате в общежитии на Николая Панова, они снимают квартиру на средства с детских пособий. Однако в октябре 2022 года самарчанку вновь вызвали в Октябрьский районный суд в качестве ответчика.

- Они все это время, с 2018 года, когда мы съехали, начисляли по полной квартплату. Кроме того, начисления были даже на мою старшую совершеннолетнюю дочь, которая съехала уже давно. Непонятно, на каком основании образовался долг, если несколько лет назад нас оттуда выгнали на улицу, - возмущается женщина.

В департаменте сообщили, что должник вправе в течение 30 дней после окончания периода временного отсутствия предоставить соответствующие документы, но заявления на перерасчет платы за ЖКХ от Алены не поступали.

Готовы дать комнату, когда будет погашен долг

Кроме того чиновники объяснили, что в комнате все это время продолжают храниться вещи Алены Хатамовой. По словам женщины, она периодически приезжает в общежитие, чтобы проверить сохранность своей крупногабаритной мебели, которую некуда вывезти. В октябре на работу к Алене пришли две женщины, которые представились судебными приставами. Они в грубой форме сообщили женщине, что вскроют дверь в общежитии на Панова и вывезут всю мебель на свалку, так как по решению суда семья должна была уже давно освободить помещение.

- Департамент готов идти навстречу и, при условии погашения долга за ЖКХ, рассмотреть вопрос предоставления семье Хатамовых жилого помещения в одном из муниципальных общежитий Самары, - сообщили в ДУИ.

Самарчанка обращалась за помощью к депутату Хинштейну Фото: Александра БУДАЕВА

Кроме того, Алена состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору соцнайма. На данный момент номер Хатамовой в списке граждан, принятых на учет по городскому округу Самара – 12555. В департаменте также отметили, что вне очереди жилые помещения предоставляются только гражданам, чьи условия признаны непригодными для проживания, а также гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. Алена Хатамова по информации ДУИ не предоставляла документы на внеочередное предоставление жилого помещения. Кроме того, женщина не состоит в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в списке лиц, которые относились к такой категории, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигших возраста 23 года, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Алена Хатамова на все суды ходит самостоятельно, все заявления и обращения пишет сама, но иногда просит помощи у юридически подкованных людей. На данную ситуацию обратили внимание в приемной члена общественной молодежной палаты седьмого созыва при городской думе. На основании доверенности интересы Алены стал представлять Александр Назаров, который начал помогать самарчанке в сборе и оформлении необходимых документов.

Судебные разбирательства продолжаются. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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