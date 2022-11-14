В Самаре дерево упало на припаркованные автомобили Mazda и Ford из-за сильного ветра

У «Форда» пострадала крыша, которая пролегла под тяжестью дерева, а у «Мазды» вдребезги разбито заднее стекло. Фото: телеграм-канал "САМАРА life"

В Самарской области уже несколько дней бушует сильный ветер. Из-за него дерево упало на припаркованные возле дома автомобили Mazda и Ford в Кировском районе Самары.

По сообщению очевидцев, инцидент произошла на территории 18-й км Волжское Шоссе, 121. У серебристого «Форда» пострадала крыша, которая пролегла под тяжестью дерева, а у красной «Мазды» вдребезги разбито заднее стекло и задета часть крыши.

Последствия стихии отмечают в нескольких местах региона. Напомним, ночью 12 ноября из-за сильных порывов ветра ночью 12 ноября с моста около ТЦ "Империя" рухнула обшивка.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности, местами порывы ветра могут достигать 25 м/с. Автомобилистам рекомендуется не ставить свои транспортные средства возле деревьев. В понедельник, 14 ноября, на Самару обрушится непогода с сильным ветром и снежной кашей.

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