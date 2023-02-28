Сыграл перед семьей императора: как Самара стала родиной баяна

Памятник баяну в Самаре планируется сделать интерактивным Фото: правительство Самарской области

День баяна будет праздноваться в Самарской области 25 августа. Такое решение поддержали депутаты Самарской губернской думы в феврале 2023 года. Инициатором введения нового праздника стал один из парламентариев, знаменитый самарский баянист, композитор, автор и исполнитель песен Сергей Войтенко. Журналист "КП-Самара" выяснли подробности.

Купец и музыкант-самородок

По инициативе Войтенко в Самаре уже много лет проводится международный фестиваль «Виват, баян!». 100-летие русского баяна широко праздновалось в России в 2007 году, изобретателем этого инструмента долгие годы считался петербургский мастер Петр Стерлигов. Однако с тех пор были открыты новые исторические данные.

«Раскопал» их самарский краевед-энтузиаст Леонид Рафельсон. Новые факты обнаружились при изучении им биографии Павла Чулкова — известного самарского купца, музыканта, мастера музыкальных инструментов, владельца музыкальных магазинов, приглашавшего в Самару «звезд» мировой музыки, в частности, Федора Шаляпина.

Павел Чулков был сыном тульского самородка Леонтия Чулкова, занимавшегося усовершенствованием немецкой гармоники. Уже переехав в Самару, Павел Леонтьевич продолжил работу над гармоникой и изобрел свою «трехрядку», которую и продемонстрировал на Тульской кустарно-промышленной выставке в 1897 году. За что получил серебряную медаль выставки.

- Свое изобретение он запатентовал как усовершенствование басового аккомпанемента венских гармоний под номером 33257, - рассказывает Леонид Рафельсон.

Удивительно, но в том же 1897 году в далекой Италии примерно такое же усовершенствование гармоники производит мастер Паоло Сопрани, только вместо трех рядов кнопок располагает на рукояти инструмента «фортепьянную» клавиатуру. Этот инструмент стал известен в мире как аккордеон.

Слово «баян» войдет в обиход в России лет через 10, но сам принцип инструмента, который назовут этим именем, был изобретен и реализован именно Чулковым. Игра тульско-самарского мастера впечатлила и представителей императорской семьи - князя Владимира Александровича и княгиню Марию Павловну.

- Господин Чулков играл на гармонике собственного усовершенствования, которая отличается от всех прочих гармоник особенной музыкальностью, дающей возможность исполнять самые серьезные и сложные музыкальные пьесы. Игра его удостоилась шумного одобрения и Высочайшей похвалы, - писали об этом событии газеты того времени.

«Символическая дата, но довольно точная»

Какую же дату считать днем изобретения русского баяна? И на какое именно событие при определении этой даты опереться?

«Главный» самарский баянист Сергей Войтенко считает, что какой-то конкретный день определить затруднительно, да и незачем.

- Кустарно-промышленная выставка в Туле проходила в течение нескольких дней, и известно, что это было в конце лета 1897 года. Это достоверно подтвержденные факты, и, думаю, их достаточно, чтобы праздновать день рождения русского баяна именно в этот период. Мы выбрали дату 25 августа — она отчасти символическая, но достаточно точная. Губернская дума нас поддержала, так что будем праздновать День баяна именно в этот день, - пояснил «КП-Самара» Сергей Войтенко.

К этому празднику в Самаре планируется установить памятник баяну, местом для него выбрана площадь Сельского хозяйства. Эскиз памятника был опубликован еще пару лет назад, во время подготовки к масштабному «ВолгаФесту» 2021 года. Пока идея так и не реализована, она «встала на паузу» в ожидании финансирования.

Причем памятник замышлялся интерактивным — при нажатии на разные кнопки стилизованной баянной клавиатуры должны звучать различные музыкальные композиции.

Все хранится в Туле

Краевед Леонид Рафельсон тем временем намерен продолжить поиски точных сведений.

- Для празднования Дня баяна символической даты, может, и достаточно. Но мне важно все-таки разыскать точную хронологию событий в Туле ради исторической истины и для моей новой книги о Павле Чулкове, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» краевед.

По мнению Леонида Львовича, знаковой датой для истории баяна можно считать день выступления Павла Чулкова на своей гармонике перед членами императорской семьи.

- Я уверен, что эти данные можно раздобыть в газетах того времени, хранящихся в Тульском государственном архиве. Но сотрудники архива отказываются самостоятельно найти и выслать мне эти данные, предлагают приехать и работать у них самостоятельно, причем на коммерческой основе. Мне это сделать сложно по состоянию здоровья, хочу просить посодействовать нашего губернатора Дмитрия Азарова, у которого наверняка есть контакт с тульскими властями, - делится своими мыслями Леонид Рафельсон.