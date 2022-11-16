«Смотри, сколько человек тебя искали!» Волонтеры самарского отряда ЛизаАлерт рассказали о самых интересных моментах своей работы

Неравнодушные самарцы нашли потерявшуюся в лесу бабушку за пару часов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

16 ноября 2022 года добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Самарской области празднует восьмилетие со дня образования. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. В 2014 году самарские волонтеры начинали с 40 заявок в год, а в 2021 году их уже было порядка 1100. Этот год для поисковиков тоже выдался активным, журналист «КП-Самара» узнал о работе самарского отряда «ЛизаАлерт» на примере последнего поиска пропавшей в лесу под Тольятти 83-летней бабушки.

Лес – действовать нужно быстро

Тревожный звонок в ЕДДС Ставропольского района поступил от взволнованной дочки 83-летней жительницы села Зеленовка Валентины Борисовны. Женщина сообщила, что ее пожилая мама ушла в лес за грибами, но в назначенное время на место встречи не вышла.

- По словам родственников, Валентина Борисовна – опытный грибник. Обычно она ходит в лес сама, предупреждает, что ушла и через 2-3 часа возвращается. В тот день её на прогулку по природной зоне подвез сын. Она тоже сказала, что ненадолго, часа на два. Он должен был её встретить, но когда подъехал, её в условленном месте не было. Это, конечно, встревожило родственников и знакомых, ведь ранее бабушка не пропадала, - рассказывает «Комсомольской правде» руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Самарской области Екатерина Ряснянская.

Большинство звонков поступает уже поздно вечером Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сотрудники «Единой дежурно-диспетчерской службы» передали информацию о потерявшейся пенсионерке в поисковый отряд «ЛизаАлерт» и другие оперативные службы района. Звонок от родственников поступил уже вечером. По словам поисковиков, к сожалению, большинство подобных звонков с просьбой о помощи поступает уже в сумерки, а ведь каждая минута в данной ситуации на счету, особенно если речь идет о пожилом человеке или ребенке.

- Граждане по разным причинам не спешат бить тревогу: кто-то опасается осуждений за сверхбдительность. И зря! Даже если отряд отреагировал и выехал к месту пропажи, а человек в это время нашелся, поисковики, даже развернувшиеся на полпути, не осудят обратившегося, а скорее скажут спасибо за внимательность к родственнику. Кто-то начитался книжек, где распространяется миф о том, что заявление на поиск в полиции принимают только на третьи сутки. Такого закона никогда не было, в МВД такие заявления обязаны принять сразу же. А кто-то рассчитывает в поиске только на собственные силы. Но, если поиск не увенчался успехом засветло, то с наступлением темноты становится понятно, что без посторонней помощи семья не справится. Но, зачастую, драгоценное время уже бывает упущено, - говорит Екатерина.

«Бабуля! Смотри, сколько человек тебя искали!»

На поиски Валентины Борисовны собралось около 30 человек, в числе которых добровольцы, родственники и соседи бабушки, а также сотрудники полиции. Волонтеры использовали компас, туристический навигатор, радиостанции с антеннами и мачтами, портативные рации, программы для оперативной картографии, громкоговорители, сирены, фонари, генераторы и многое другое. Одними из первых на место прибыли члены клуба любителей внедорожников, они уже не в первый раз участвуют в поисках людей в Самарской области.

- Именно на их плечи легли самые первые задачи: патрулирование лесных дорог, просек, работа на отклик, - рассказывает волонтер.

Волонтеры всегда готовы прийти на помощь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Работа на отклик» - это когда пропавшего зовут по определённому алгоритму, позволяющему поисковой группе как можно дольше не уставать, не пропустить любой шорох, не пройти мимо пропавшего. Причем звать «потеряшку» нужно не по ФИО, а именно так, как зовут его дома родственники и близкие, так как человек находится в стрессовой ситуации и не всегда реагирует на свое имя. Родня потерявшейся пенсионерки из Зеленовки посоветовали поисковикам звать пропавшую «Бабуля». Спустя несколько часов поисков, в 23:00, отклик был услышан.

Первым делом участники поиска, как только добрались до найденной, осведомились о ее состоянии. Бабушка очень устала, она опиралась на некое подвернувшееся под руку строение, но в остальном состояние было удовлетворительным. - Она еще и успокаивала поисковиков: «Все в порядке. Просто устала». Совсем скоро бабушку доставили в штаб поиска, где ее смогли крепко-крепко обнять родные: «Смотри, сколько человек тебя искали!», - рассказывает о поисках Валентины Борисовны член самарского отряда «Лиза Алерт».

Действия отряда «Лиза Алерт» при получении сигнала о поиске пропавшего человека

Когда приходит заявка на поиск (по телефону 8-800, через сайт или от представителей служб), её принимают в работу операторы горячей линии и передают инфогруппе, которая под контролем оперативного дежурного производит первичный сбор информации, ищет информационного координатора (инфорга), совместно с группой производит прозвон больниц, бюро регистрации несчастных случаев, справки скорой помощи.

Координатор на месте руководит отрядом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Поиск может быть:

1) Активным (по горячим следам, с выездом поисковиков и организацией штаба на месте пропажи)

2) Инфопоиском (поиск человека путём распространения ориентировок, прозвонов больниц и т. д.) или инфопоиском с автономными задачами (инфопоиск плюс проверка свидетельств, расклейка ориентировок и т. д.).

Инфопоиск есть всегда, активный выезд – только в случае, если инфорг предполагает, что человек может быть найден на месте пропажи.

При принятии решения об активном поиске инфорг ищет координатора. Координатор является главным ответственным за активную часть поиска, он выезжает непосредственно на место пропажи человека, проводит опрос заявителей и на основании имеющихся вводных определяет стратегию и территорию поиска. Совместно с инфоргом он принимает решение о необходимости привлечения внутренних ресурсов (группа БПЛА, конное направление и т. д.) и внешних (ВПСО «Ангел», группа «Добротворецъ», СМИ, частные пилоты и т.д.).

Инфорг объявляет выезд, размещает информацию о нём на форуме отряда, в социальных сетях, подготавливает ориентировки, заказывает карты места поиска, совместно с координатором принимает решение о распространении ориентировок.

Далее на место поиска собираются поисковики, сообщая инфоргу о том, когда и каком составе они выезжают, могут ли забрать по дороге оборудование или пеших поисковиков. По приезду регистратор фиксирует их прибытие, делит на группы (пешие – «лисы», на транспорте – «ветер»), выдаёт оборудование (компасы, фонари, рации, навигаторы, дополнительные аккумуляторы), назначает старших групп.

У добровольцев есть все необходимое для поисков оборудование Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Старшие поисковых групп отвечают за выполнение группой полученной задачи и за безопасность членов группы. Поиск в городе ведётся путём патрулирования, опроса, расклейки ориентировок, поподъездного обхода домов, прочёсом района и т. д. Поиск в природной среде ведётся на отклик и прочёсом, а также с применением специальной техники и привлечением авиации, водолазов, с участием кинологов и конников и т. д.

После выполнения задачи поисковики возвращаются в штаб, сгружают информацию с навигаторов в штабной компьютер координатора, благодаря чему он видит, какая часть территории уже прочёсана или проработана на отклик. Уезжая, поисковики сдают оборудование, а по приезду домой или на работу сообщают об этом инфоргу.

При необходимости координатор привлекает к поиску беспилотники, кинологическое, конное направления отряда, «лес на связи». Освещением поиска и подготовкой информации для СМИ занимаются представители пресс-службы, дистанционно или с места поисков. При необходимости (работа в заброшенных зданиях, работа с асоциальными потенциально опасными категориями населения и так далее) координатор может принять решение о вызове дежурной «двойки» группы специального назначения. Он также может инициировать привлечение к поиску добровольцев-водолазов (водолазная группа «Добротворецъ») и добровольцев-пилотов (ВПСО «Ангел»).

Координатор принимает решение об остановке и продолжении поиска, о перемещении штаба и о переводе поиска из активной фазы в инфопоиск. Координатор поддерживает контакт со службами и другими добровольческими организаторами, а также находится в постоянном взаимодействии с инфоргом поиска.

Все члены отряда – добровольцы старше 18 лет. В поисковой работе может быть полезен каждый. Кто-то в лесу, кто-то в городе, кто-то на удаленных задачах ищет прямо из дома (инфогруппа, группа коротких прозвонов больниц, операторы горячей линии, удаленные картографы и прочие). Главное – желание искать.

В поисках участвуют волонтеры, полицейские, а также просто неравнодушные жители Фото: Предоставлено "Комсомолке"

СПРАВКА

В России добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 000 человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 24 направления, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, связисты, картографы, кинологи, регистраторы, беспилотная авиация и другие. За 12 лет отряд участвовал в поиске и спасении живыми более 130 000 человек, всего за это время было принято и отработано более 180 000 заявок, найдено более 154 000 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ушла в незнакомом городе в неизвестном направлении»: в Самаре искали потерявшуюся бабушку, которая рвалась к сыну в Омск

К поискам подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» (подробности)

«Одна на улице в минус 20»: волонтеры спасли 84-летнюю женщину, которая на два дня потерялась в холодном Тольятти

Галина Сычева бесследно исчезла 21 декабря, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» искали ее не только днем, но и в ночное время (подробности)