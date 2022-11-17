За «подставу» в тюрьму: самарских «оборотней в погонах» отправили в колонию за фальсификацию дел о наркотиках

Полицейские повышали показатели раскрываемости, сажая в тюрьму невиновных. Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самаре вынесли приговоры шестерым бывшим сотрудникам полиции, который обвинили в фальсификации уголовных дел по обороту наркотиков. Из-за недобросовестных полицейских многие невиновные жители Самары и области были отправлены за решетку. Банда «оборотней в погонах» орудовала в городе с 2015 по 2017 год, в 2021 году уголовное дело было передано в суд, а в ноябре 2022 года полицейских отправили в колонию.

В 2017 году в подразделение собственной безопасности ГУ МВД по Самарской области обратился житель Самары Евгений Ш., который рассказал о сотрудниках полиции, запросивших у него взятку в полмиллиона рублей. К Евгению пришли «люди в форме» с обыском, которые заявили, что точно знают, что у мужчины спрятаны запрещенные вещества. Чтобы уголовное дело «не возбудилось», полицейским нужно было заплатить крупную сумму денег. 500 тысяч рублей Евгений нашел и отдал сотрудникам, но после этого сам пошел писать заявление на обидчиков.

Расследование длилось несколько лет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во время расследования выяснилось, что это не первый случай вымогательства сотрудниками отдела полиции №9 УМВД по Самаре. Полицейские придумали хитрую схему «подстав» невиновных, в которой участвовали десятки «своих» наркоманов. Расследование длилось много месяцев, в итоге силовики пришли к выводу, что в вымогательствах и фальсификации уголовных дел участвовали 6 полицейских, помогали им 15 «прикормленных» наркоманов, которые за небольшую мзду и дозу готовы были когда угодно оговорить того, на кого им укажут.

- Изначально все придумали для того, чтобы увеличить показатели раскрываемости. Но в итоге в двух случаях им удалось получить с задержанных деньги – в общей сложности 750 тысяч рублей, эти люди были отпущены на свободу, - ранее сообщали «Комсомолке» в региональной прокуратуре.

Остальным повезло меньше: жертвами становились наркоманы или те, кто раньше уже попадался на торговле наркотиками – эти люди знали, что не чисты перед законом, поэтому готовы были «к сотрудничеству». Если у задержанных были при себе наркотики, их изымали, но не оформляли процесс, как положено.

Вместо этого полицейские звали на подмогу «своих» наркоманов, которые помогали имитировать процесс покупки запрещенных веществ столько раз, сколько было нужно их «нанимателям». Расплачивались с псевдо-понятыми и псевдо-закупщиками либо изъятыми у наркотиками, либо наличными.

Во время следствия четверо из полицейских написали явки с повинной, а двое отказались от дачи показаний. Но вину они признали частично. По их словам, у каждого из задержанных ими самарцев действительно при себе были запрещенные вещества. А вот «умножением» эпизодов и «утяжелением» преступлений они действительно занимались, но их к этому якобы подтолкнула палочная система. Руководство ОП №9 якобы требовало выявлять, как минимум один факт сбыта наркотиков в неделю, но столько наркоманов на районе не было.

Многих невиновных отпустили на свободу Фото: из соцсетей

Под суд пошли 6 полицейских и 15 наркоманов, «подставных» было больше, но во время следствия многие из них скончались. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

- В рамках расследования уголовного дела следователями был проведен значительный объем следственных действий, в том числе допрошены более 60 свидетелей, проведено свыше 30 экспертиз, 47 осмотров места происшествия, 20 очных ставок, 13 проверок показаний на месте. Уголовное дело насчитывает 120 томов, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Суд приговорил всех фигурантов уголовного дела к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 4 лет и 3 месяцев до 6 лет. Бывшие сотрудники МВД и их «подставные» будут содержаться в колонии общего режима.

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