Противостояние «соколят» и лав-стори Трусова и Кондратюка : чего ждать от пятого этапа Гран-при по фигурному катанию на новом льду в Самаре

Трусова и Кондратюк попробовали себя в парном катании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лед в российских городах продолжает гореть под коньками лучших фигуристов страны. Вместо международных этапов Гран-при у нас в этом году - спасибо санкциям - праздник спорта для столиц регионов. Самара в списке городов, куда приезжают звезды фигурного катания, новичок. Ледовая арена здесь появилась совсем недавно, старый Дворец Спорта, где когда-то рождалась знаменитая Кумпарсита олимпийских чемпионов Горшковой и Тихонова, реконструировали. Теперь он носит имя Владимира Высоцкого и готов принимать соревнования самого высокого ранга.

Начнется пятый этап Гран-при с минуты молчания в память об Александре Горшкове, президенте федерации фигурного катания, который ушел из жизни 17 ноября 2022 года.

Трусова попытается взять реванш

Конечно же, с замиранием сердца поклонники станут следить за развитием событий в женском фигурном катании. В Самару едут Саша Трусова и Соня Самоделкина - сейчас обе девушки тренируются в команде тренера Соколовской. Они уже встречались на этапе в Сочи, где Соне досталось второе место, а Александре - третье. Сейчас претендовать на максимум ни одна фигуристка не сможет, а значит, и в рейтинге Гран-при до первого места Валиевой им не подняться. Но борьба все равно будет максимально горячей, ведь Трусовой надо доказать, что низкий балл в Сочи был лишь неприятным моментом, а впереди - новые победы.

Еще в прошлом году Соня была юниоркой Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, эксперты не берутся предсказывать как будут развиваться события. Упорства Саше не занимать, но и Соня поражает мастерством и свое второе место получила не случайно. Ей хорошо даются элементы ультра-си.

Вместо Муравьевой участницей этапа в Самаре станет Анна Фролова. Сначала на "Волжский пируэт" должна была приехать Софья Муравьева, ученица Плющенко, но в последний момент она поменяла решение и намеревается выступить в Перми. Есть шанс на пьедестал и у петербурженки Ксении Гущиной.

Тольяттинский фигурист - в фаворитах

Будет у зрителей Самарской области и возможность поболеть за своих. В танцах на льду явными фаворитами выглядит пара Егор Базин/ Елизавета Худайбердиева. В Сочи пара победила, но с довольно грубыми ошибками. Их соперники - Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Егор Базин родом из Тольятти, он раньше выступал с Софьей Евдокимовой, но потом - после проблем со спиной у прежней партнерши - нашел себе новую. Егор занимается фигурным катанием с 2000 года, тренировался в Самаре и пользуется популярностью у местных поклонников, так что болеть за земляка во Дворце Спорта будут охотно и с жаром.

В парном катании на пьедестал претендуют пермские фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. В Казани они были третьими. Фавориты здесь чемпионы Европы -2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые в последнее время показывают нестабильное катание и не факт, что смогут точно взять золото.

Лав-стори на трибунах и полная колода на льду

В мужском фигурном катании ситуация самая интересная. На лед выйдут претенденты, которые могут всерьез бороться за золото между собой. В фаворитах Марк Кондратюк, который сейчас интересен поклонникам фигурного катания не только как высококлассный спортсмен, но и как одна из половинок звездной влюбленной пары Кондратюк - Трусова. Марк стал чемпионом в Сочи, серебро есть у Лутфуллина и Мозолева, Самарин пока может похвастаться только бронзой. Но представляете какой будет борьба? Минимум четверо претендентов на пьедестал из трех мест, а ведь есть еще и Артур Даниелян, пока только пытающийся вернуть свой стиль после пропуска сезона из-за травмы. В общем, будет интересно.

Фанаты, конечно же, хотят посмотреть, как за успехами своего кавалера будет наблюдать с трибун Саша Трусова - конечно же, хорошо если после своего успешного проката. Хочется верить, что грядущий этап такие эмоции болельщикам тоже подарит.

Ну а мы желаем всем фигуристам удачных прокатов и ждем рекордов на самарской земле и на новом льду Дворца Спорта.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА

Время мск

19 ноября, суббота

12.30 Танцы. Ритм-танец 14.00 Женщины. Короткая программа 16.15 Пары. Короткая программа 17.35 Мужчины. Короткая программа

20 ноября, воскресенье

12.00 Танцы на льду. Произвольный танец 13.45 Женщины. Произвольная программа 15.45 Пары. Произвольная программа 17.15 Мужчины. Произвольная программа