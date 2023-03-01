«Нашла по дороге свое чудо»: артисты балета снялись с котиками из приюта и рассказали свои истории

Артисты Самарского театра оперы и балета приняли участие в фотопроекте «КП-Самара» к Международному дню кошек, чтобы помочь бездомным животным найти любящую семью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 марта - календарное начало долгожданной весны и один из самых милых праздников. Этот день считают Международным днем кошек, и «КП-Самара» отмечает его уже традиционным фотопроектом. В этот раз в нем приняли участие артисты Самарского театра оперы и балета и рекордное количество виновников торжества: 11 бездомных котиков из приюта «Надежда», проектов «КотоДом» и «Доброхвост». Собрать такую большую мурлыкающую компанию удалось благодаря нашему бессменному помощнику - котейне «ЧуКОТка».

В холле театра в день съемки звучала необычная «музыка»: перенервничав во время транспортировки, животные мяукали на все лады. Но когда началась фотосессия, они быстро успокоились и занялись делом: бегали по балетным пачкам, глазели на огромный зал с колоннами и очаровывали людей в красивых костюмах. Во время съемки артисты рассказывали о своих питомцах, а сопровождающие котиков - об их нраве и о том, как они попали в приют.

Верим, что бездомные животные не оставят равнодушными наших читателей и найдут любящих хозяев, как это случилось почти со всеми участниками предыдущих проектов. Кстати, все коты привиты, обработаны от паразитов, стерилизованы и готовы к передаче в добрые руки. Можно прийти хоть сейчас! А если вы пока не готовы взять себе питомца, то котики будут рады любой поддержке.

По всем «кошачьим» вопросам вам ответят по телефону 231-41-00.

Наталия сфотографировалась с двумя котиками, которые очень похожи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталия Клейменова:

- В детстве родители запрещали мне заводить кота. У нас жили исключительно попугайчики, а я ужасно печалилась и довольствовалась общением с пушистыми питомцами моих подруг и бабушки. Но почти сразу, как только я стала жить одна, в моей жизни появился потрясающий кот Макс. Он и сейчас живет в нашей семье и очаровывает всех наших друзей. Однажды на время отпуска мы отдали нашего Макса папе, а вот возвращать кота он совсем не хотел! Но после этого и в папиной семье появились 2 милейшие кошки, которых они с супругой спасли от гибели на улице.

Соня и Саня

На стульчике - Соня, а на руках - Саня.

Возраст обоих котиков - 11 месяцев.

Девочка Соня - очень любознательная и смелая кошечка. Ее вместе с братом подбросили к забору приюта. У нее была покусана задняя лапка, и мы долго ее лечили, но она молодец, мужественно терпела все процедуры и уколы. Сейчас она полностью здорова, все прививки сделаны, стерилизована. По характеру очень общительная, контактная, игривая. С детьми ладит хорошо, любит всякие ленточки, веревочки.

Мальчик Саня - ласковый, мурчащий котик. Более осторожный, чем сестра. Сначала внимательно наблюдает, а потом уже активно играет. Любит гонять мячики и особенно мышек. Здоров, привит, кастрирован.

Хрупкой Лауре по душе пришелся один из самых крупных участников съемки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лаура Васконселос:

- Когда я решила завести кота, то сама судьба помогла мне. Так получилось, что мне не пришлось принимать сложное решение: выбрать котенка самого красивого окраса или того, который будет более послушным, чем другие. Когда я его нашла, он был один и помещался в моей ладони. Это был момент, когда я смогла отключиться от окружающего мира. Я считаю, что кот похож на своего хозяина. Мой - очень ласковый с гостями и любит знакомиться с новыми друзьями.

Николетта

Была найдена прошлым летом на чердаке дома, в жару прожила там 5 дней без еды и воды. Ловили с кошколовкой. После отправили на передержку, где 50 не привитых котов.

Куратор пристроила ее в приют как «страшную кошку», но на самом дела она очень красивая, в первый же день быстро адаптировалась, сразу покушала и просила ласки. Очень активная, любит прятаться под лежанку и развязывать веревочки. Ласковая, любит сидеть на ручках.

Педро пришлась по душе красавица Сильвия, которую хозяева бросили в незнакомом дворе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Педро Сеара:

- Мы с Лаурой - пара, и кот у нас общий. Я дома очень спокойный и люблю тишину, и поначалу не пытался играть с ним. Но со временем я привязался к нашему питомцу, привык и уже с удовольствием это делаю.

Сильвия

Эта трехцветная красавица спустилась к нам с высоты. С высоты нескольких этажей, с дерева, где она просидела в ужасе весь день. Домашняя кошка стала больше не нужна своим хозяевам, и они привезли ее в незнакомый двор, высадили из машины и уехали. Кошечка молодая и очень ласковая. Людей обожает.

Ивет уютно устроилась на наряде Полины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полина Марушина:

- В детстве я любила кошек, но у меня на них была аллергия. Она длилась до тех пор, пока я не завела дома котика, а случилось это очень внезапно. В один из дней я вышла в магазин купить шоколадный батончик под названием «Чудо». В конечном итоге батончик у меня по какой-то причине не получилось купить, а вот на обратном пути я увидела маленький черный комочек, жалобно мяукающий под машиной, я испугалась за него и принесла домой. После осмотра оказалось, что с ним все хорошо, а под машиной он, скорее всего, прятался от собак, которых в нашем дворе на тот момент было очень много. Так я вместо одного чуда принесла домой мурлыкающее чудо.

Ивет

Девочка-подросток. Была подброшена в подъезд. У Ивет необычный окрас. Серый с песочным. Ласковая, общительная кошечка

Нула согласилась даже «полетать» в руках балерины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полина Чеховских:

- С самого детства люблю животных, но в нашей семье всегда жили только собаки. После знакомства с котиками из приюта задумалась, может быть, взять себе кого-нибудь из них?

Нула

Активная, игривая и дружелюбная кошка. Она всегда рада порции ласки и обнимашек с хорошими людьми. Нула станет вашей лучшей подругой и верным соратником по жизни, и она мечтает стать частью семьи, где ее полюбят.

Скорее всего, в детстве Нула перенесла герпесвирусную инфекцию кошек, что отразилось на ее глазе, но это абсолютно не мешает ей жить. Нула жила на лестничной площадке, пока неравнодушные люди не определили ее в приют. Возраст: от 1,5 лет.

Сергей выбрал самую таинственную кошку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Гаген:

- У меня есть кот Бакс. Он ну о-о-очень любопытный. Большой британец, любитель покушать и чуть-чуть поиграть, пока не устанет.

Я очень надеюсь, что и Эстелла найдет свой дом. И, кстати, покушать она тоже любит, это видно.

Эстелла

Эстелла - «таинственная» кошка, бережно хранящая свою историю. Она может попросить свою порцию ласки, но ее доверие нужно заслужить. Со временем в любящих руках Эстелла станет прекрасным компаньоном, но пока ей сложно доверять людям.

Эстелла попала в приют от волонтера, сейчас ей от 3 лет.

Лилиана и Бейлис отлично поладили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лилиана Бакирова:

- С детства у нас дома жили разные животные, но особое место всегда занимали коты. Сейчас у меня есть два замечательных кота - Леон и Гриня. Люблю их всей душой, в будущем хочется завести еще одного хвостика.

Бейлис

Юная очаровательная кошечка с огромными глазами. Нежная и миниатюрная. Была брошена на дачах.

Партнером по съемке у Олеси стал упитанный красавчик необычного окраса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Олеся Севостьянова:

- Я просто обожаю котиков! У меня дома сейчас обитает мейн-кун Марсель. Когда мне в голову пришла мысль завести кота, я очень долго выбирала породу, внешность, характер. Моего мне привезли из другого города после того, как я выяснила все о его повадках, предпочтениях в играх, посмотрела несколько фото и видео с ним. Все мои ожидания оправдались: как я и хотела, мой котик ласковый, но с характером. Для меня важно, что с ним можно и пообниматься, и побеситься. Мы с ним очень похожи. Забавно, что дома он чувствует себя властным хозяином, а в новых местах, с новыми людьми боится, как самый маленький трусишка.

Я очень люблю Марселя.

Ромео

Котик необычного окраса. Он будто окрашен крупными мазками кисти. Природа одарила Ромео не только интересной внешностью, но и отличным характером. Котик спокойный и ласковый. Обнимательный кот.

Его подкинули во двор многоквартирного дома. Ромео очень испугался и заболел страшной болезнью, которая еще недавно считалась смертельной. Котику повезло, сейчас эту болезнь научились лечить, и теперь он - здоровый, упитанный красавчик.

Виктория не смогла устоять перед огненным Морсом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктория Никитина :

- В детстве у меня была трехцветная кошка. Она была не очень контактная с людьми, но когда мы собирались на дачу, она первая лезла в сумки. Кошки нуждаются в любви и заботе, даже если на первый взгляд они сами по себе.

Морс

Когда-то его подбросили на завод. Был грозой окрестностей. Остепенился и превратился в спокойного, кругленького, уютного ручного котика.

Аниса вначале съемки капризничала, но быстро успокоилась в руках Светлина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Светлин Стоянов:

- У моих бабушки и дедушки в деревне среди коз и кур жили очень добрые и ласковые кошки. Котики были очень привязаны к людям, будто они дети. И как дети обижались, если мы оставляли их в одиночестве.

Аниса

Спокойная сытая жизнь домашней кошки рухнула в один миг. Ее хозяин умер, и Аниса и три ее собрата по несчастью оказались никому не нужны.

Аниса спокойная молодая кошка. Ласковая, но ненавязчивая.

Гульназ и Ольха сразу нашли общий язык. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гульназ Сагдеева:

- С детства в нашей семье всегда были и есть домашние питомцы. Переехав в Самару, я привезла из Уфы своего кота. Его зовут Карандаш.

Ольха

В 2021 году зимой в приют звонили из Россельхознадзора. На женщину подали в суд соседи по коммуналке за кучу животных (было около 12 кошек, собака), она плохо за ним убирала. В квартире стоял сильный запах. Мы тогда забрали троих. Из них уехала в дом только одна кошка.

Ольха была очень худая, сейчас отъелась, стала в 2 раза больше. Боится незнакомых людей, нужно завоевать ее доверие, но если ты в кругу ее друзей, то она просто ласкушка, дает свое пузико погладить и постоянно выпрашивает ласки скрипучим «мяу».

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