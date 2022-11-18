Хотят занять береговую линию: в Самаре продолжаются споры по поводу строительства нового ЖК на 5-ой просеке

На сторону жителей Пятой просеки встала прокуратура Фото: Ольга НОВИКОВА

Жители жилых комплексов на 5-й просеке в Самаре уже несколько лет ведут борьбу с ГК «Берег», возражая против планов застройщика возвести новые высотки по соседству. Самарцы против застройки, так как на детские сады, школы и поликлиники уже и так очень большая нагрузка, а с заселением новых домов попасть в государственные учреждения будет практически невозможно. На сторону местных жителей встала прокуратура Самары, которая подала иск в Ленинский районный суд на застройщика. 17 ноября 2022 года на очередном заседании стало известно, что участок, который министерство строительства и городская администрация одобрили под застройку ЖК «Радужный», находится на береговой линии. «КП-Самара» узнала подробности скандального дела.

ГК "БЕРЕГ" ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ ВЫСОТКИ НА ПЯТОЙ ПРОСЕКЕ

Напомним, в 2020 году собственником участка стали ГК «Берег». Сначала компания собиралась возвести три 24-этажных высотки, однако местные жители категорически выступили против. Застройщик умерил аппетиты, предложив ограничиться четырьмя восьмиэтажками и даже пообещав пристроить небольшой детсад на 600 кв. метров, а также благоустроить набережную озера Леснуха. Однако люди продолжали настаивать: им нужна поликлиника и нормальные большие детские сады.

УЧАСТОК ПОД ЗАСТРОЙКУ ЧАСТИЧНО НАХОДИТСЯ В БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЕ

На очередное бурное обсуждение был вынесен отзыв от департамента градостроительства Самары, которые не присутствовали на заседании, а направили в суд документы. Судья зачитала бумагу, из которой стало понятно, что на участке, отданном ГК «Берег», строить жилые дома может быть категорически запрещено.

- Согласно сведениям, которые находятся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Самары, земельный участок частично расположен в береговой полосе, находящейся в природоохранной зоне. Обращаем внимание, что в границы прибрежной и береговой полосы озера Леснуха находятся в распоряжении Министерства лесного хозяйства. В связи с этим, не удалось установить законность выдачи разрешения на строительство ГК «Берег», - сказано в отзыве от департамента.

Суд принял решение пригласить на следующее заседание представителей департамента градостроительства Самары, а также Министерство лесного хозяйства, чтобы обсудить законность выданного разрешения застройки на береговой линии. Следующее заседание с участием чиновников состоится в конце ноября 2022 года.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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