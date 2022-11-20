Поклонник поразил Сашу Трусову, выбежав на лед с цветами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фигуристка Александра Трусова в Самаре испугалась за юного фаната, который выбежал на лед с букетом цветов. Все произошло во время заключительного дня Гран-при по фигурному катания в Самаре 20 ноября. Молодой человек решил подарить букет любимой фигуристке после ее выступления, однако в результате не на шутку напугал ее. Рассказываем подробности.

Саша Трусова вложила в выступление душу.

Трусова упала в произвольной программе в Самаре

В Самаре продолжают кипеть страсти на льду второго дня соревнований Гран-при в Самаре. 20 ноября фигуристы катают произвольную программу. Любимица публики Александра Трусова вышла на лед после не самых лучших результатов первого соревновательного дня. Фигуристка не смогла откатать программу чисто и продолжила череду падений, которыми уже отметились ее коллеги по цеху на Гран-при 20 ноября. Саша упала с четверного, заставив своих поклонников изрядно поволноваться.

Фигуристка выполняла сложные элементы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем не менее, за произвольную программу Саша Трусова получила 144,30 балла. Ее сумма по итогу двух дней выступлений составила 213,80 баллов. Однако победу одержала все же Софья Самоделкина.

Александра призналась – на ее отношение к ошибкам во время выступления очень повлияла Олимпиада. Если раньше фигуристка очень переживала из-за всех допущенных недочетов, то сейчас продолжает катать программу с улыбкой, даже несмотря на падение.

Жюри не оценило стараний фигуристки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Огромное спасибо зрителям за поддержку, - поблагодарила Александра Трусова.

Выбежал с цветами

Несмотря на падение Саши, сразу после ее выступления на лед Дворца спорта выбежал юный фанат с букетом цветов. Как ему удалось прорваться сквозь ограждение и охрану – неизвестно, однако молодой человек в куртке с капюшоном со всех ног припустил по скользкому льду к любимой фигуристке. Он успел подарить Саше букет прежде, чем охрана увела его с арены, однако не на шутку напугал фигуристку.

Поклонник с цветами не на шутку испугал Александру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Было очень страшно за него, он ведь без коньков, - призналась Саша Трусова. – Упал бы, ушибся…

Как стало известно, юному фанату, бесстрашно бросившемуся на лед, всего 17 лет. Он сам ошалел от происходящего и только счастливо улыбался в ответ на упреки охраны.

Александра Трусова не смогла завоевать победу на Гран-при в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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