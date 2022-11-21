Фанат с цветами выбежал на лед в Самаре после выступления Саши Трусовой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Саша уже откатала произвольную программу и с ослепительной улыбкой принимала овации трибун, пряча грусть от неудачного четверного и падения на лед. Внезапно девушка вздрогнула от неожиданности – прямо по льду к ней со всех ног бежал высокий мужчина в темной куртке с капюшоном. В руках у него был большой букет цветов. Неизвестный поклонник успел вручить фигуристке свой подарок и вместе с ней ушел с ледовой арены. Рассказываем, что произошло после того, как фанат выбежал на лед к Александре Трусовой с цветами в Самаре.

Александра не на шутку испугалась за шустрого поклонника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Было страшно»

Выступление Александры Трусовой на Гран-при «Волжский пируэт» 20 ноября надолго запомнится болельщикам и всем любителям фигурного катания. Драматичная история неудачного четверного и падения в произвольной программе и третье место Марка Кондратюка не подкосила спортсменку. Тем более что болельщики оказались на высоте и поддержали любимую фигуристку. После выступления в произвольной программе на лед выбежал поклонник с цветами. Как молодой человек сумел преодолеть охрану и перемахнуть через бортик, осталось неизвестным.

Молодой человек вручил букет фигуристке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фанат напугал спортсменку. Правда, испугалась Александра не за себя, а за него.

- Было страшно за него, вдруг он упадет, там же лед, - призналась потом «русская ракета».

Девушка взяла у поклонника цветы. Вместе с фигуристкой молодой человек покинул ледовую арену.

Выступление Трусовой в Самаре покорило зрителей, но вызвало вопросы у жюри Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Зачем вы его снимаете?»

За пределами ледового катка фаната-нарушителя уже поджидала охрана. Паренька сразу увели в сторону от журналистов и даже надвинули ему на голову поглубже капюшон.

- Зачем вы его снимаете? – напустились охранники на окруживших фаната репортеров и отвернули его от нацеленных камер. Сам же молодой человек лишь счастливо улыбался, видимо, снова и снова переживая свой звездный час.

Молодой человек покинул лед вместе с Александрой и сразу угодил в руки охраны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали осведомленные источники, молодому человеку всего 17 лет. Он приехал посмотреть Гран-при по фигурному катанию в Самару из далекого Сургута. К своему забегу по льду молодой человек готовился заранее, интересуясь в фанатских группах, не пострадает ли от этого спортсмен, к которому он побежит, и что может грозить ему самому.

По предварительным данным, фаната, который выбежал на лед с цветами для Саши Трусовой в Самаре, доставили в отделение полиции, где на него составили протокол. Теперь парню грозит штраф до полутора тысяч рублей. Также, по предварительным данным, оштрафована будет и фирма, которая предоставляла охранные услуги на мероприятии.

После происшествия Александра Трусова как ни в чем не бывало вышла к поклонникам раздавать автографы и делать селфи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А на отношение Саши Трусовой к фанатам случившееся никак не отразилось. После выступления девушка вышла к поклонникам в фойе Дворца спорта. За автографами и селфи к Трусовой выстроилась огромная очередь в сотни человек. Фанаты устроили настоящую давку, а потом брали Дворец спорта штурмом. К счастью, по предварительным данным, в этой давке никто не пострадал.

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