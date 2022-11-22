Из-за интриг самарского воеводы царь Михаил Романов лишился невесты. Фото: ru.wikipedia.org

Эта дворцовая интрига обещала участникам верный успех. Неугодную кандидатку в царицы следовало лишь немного очернить перед влюбленным самодержцем Михаилом Романовым. Однако что-то пошло не так. Отец царя не вовремя вернулся из польского плена, и интриганам пришлось жестоко поплатиться за свои наветы. Краевед Игорь Махтев в эфире радио «Комсомольская правда-Самара» в ноябре 2022 рассказал, как самарский воевода Салтыков оклеветал невесту царя и поплатился за это.

«Ваша невеста больна»

Салтыковы – известный, богатый и очень влиятельный боярский род – всегда были приближены к русским правителям. Известно, что они служили еще Ивану Калите, во время свадьбы Ивана Грозного несли царский каравай, а при призвании на царство Михаила Романова в 1613 году поставили подписи под знаменитым решением Собора. Поэтому никто не сомневался, что карьера старшего на тот момент из братьев Салтыковых- Бориса – сложится удачно. Едва Михаил Романов вступил на царство, Борис Салтыков возглавил важное ведомство - Приказ Большого дворца, где практически единолично заправлял всеми делами. Будущее рисовалось радужным, однако Борис и его младший брат Михаил по уши увязли в дворцовых интригах. Эти интриги их чуть и не погубили.

- В тот момент Михаил Романов выбрал себе невесту – Марию Хлопову. Однако мать царя от всей души невзлюбила девушку и задумала разлучить ее со своим сыном, - рассказывает Игорь Махтев. – Для этого она пошла на хитрость и попросила помощи у своей подруги, матери братьев Салтыковых. А та подослала к царю Бориса и Михаила с черной вестью – мол, невеста его больна, а значит родить наследника не сможет.

Далекая ссылка в наказание за обман

Поначалу казалось, что интрига удалась. Разгневанный предполагаемым обманом Михаил Романов сгоряча сослал в Тобольск и несостоявшуюся жену, и все ее семейство. Однако долго торжествовать царской матушке не пришлось.

- Вскоре после этого из польского плена вернулся отец царя, патриарх Филарет, - рассказывает Игорь Махтев. – И устроил разбирательство - куда и почему пропала невеста его сына. Тогда-то вся правда и выплыла наружу.

Казалось, братьям Салтыковым не сносить головы. Спасло их только дальнее родство с царем.

- В наказание за свои деяния один брат, Борис, попал в Самару, а второй, Михаил - в Чебоксары, - рассказал Игорь Махтев.

Построил первые каменные дома и заказал книгу

В качестве воеводы Борис Салтыков провел в Самаре шесть лет, с 1626 по 1633 гг.

- Он у нас установил своего рода рекорд, больше таких воевод-«долгожителей» в Самаре не было, - рассказывает Игорь Махтев.

О том, как проявил себя просвещенный царедворец, внезапно оказавшийся в глухой пограничной крепости, какой в те года была Самара, известно совсем немного. По некоторым свидетельствам, именно в те годы в Самаре были построены первые каменные здания. Кроме того, от эпохи правления Бориса Салтыкова в нашем городе сохранилась уникальная книга - Самарский список «Повести о Варлааме и Иоасафе», которая датируется 1628 годом. В книге более 200 иллюстраций и она представляла огромную ценность уже в эпоху создания. Кто выступил заказчиком этого труда, достоверно неизвестно, но ряд исследователей считают, что это Борис Салтыков. Также известно, что после возвращения из опалы рукопись оказалась в семье Салтыковых.

Самарская ссылка закончилась для воеводы лишь после смерти Филарета. Борис и Михаил вернулись в Москву и заняли свое прежнее место при дворе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пивопровод или тоннель под Волгой? Что скрывают легенды о подземельях «пивного короля» Альфреда фон Вакано

В Самаре открылась выставка с уникальными документами, посвященными знаменитому пивовару. Она проливает свет на некоторые городские легенды (подробности)

«Я видел ее в больнице»: у легенды о «Стоянии Зои» нашлись новые версии возникновения

65 лет назад в Самаре произошла поразительная история, которая до сих пор будоражит умы (подробности)