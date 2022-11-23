Сироте с детьми в Самаре обещают вернуть жилье

Самарчанка уже не верит обещаниям чиновников Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Алена Хатамова из Самары несколько лет ведет войну с муниципальным предприятием по содержанию общежитий и городской администрацией за комнату коммунального типа в доме на улице Николая Панова. Алена является сиротой и воспитывает троих детей, двое из которых несовершеннолетние. Несколько лет назад ее попросили освободить помещение в общежитии и приписали ей крупный долг за то время, когда она уже не жила в комнате с детьми.

Осенью 2022 года в Октябрьском районном суде рассматривается исковое заявление в отношении Алены Хатамовой от представителей МП ЭСО, а также департамента управления имуществом Самары. Интересы ответчицы представляет руководитель общественной приемной «Назарова А. А.» Александр Назаров. Он рассказал журналисту «КП-Самара», как они борются с Аленой за восстановление справедливости.

Пообещали дать прописку и крышу над головой

На прошлой неделе прошла встреча Алены Хатамовой с представителями самарской администрации. На встрече присутствовали заместитель министра Минсоцдемографии Самарской области Олег Рубежанский, заместитель начальника Департамента опеки и попечительства Ольга Бессольцева. Департамент управления имуществом согласился предоставить комнату в общежитии, но не в том, в котором Алена жила, на Николая Панова, а в другом. Кроме того, будет переоформлен договор соцнайма, так как комнату предоставляли на предыдущем месте работы женщины. Что касается самарской прописки, то Хатамовой пообещали, разрешить этот вопрос в ближайшее время.

В понедельник, 21 ноября 2022 года, Алена вместе со своим доверенным лицом из общественной приемной встретились с представителями Департамента управления имуществом Самары. Заместитель руководителя Департамента по жилищным вопросам Евгений Кальченко и другие чиновники выслушали женщину и обещали оставить в ее пользовании комнату в общежитии на Николая Панова, а также списать с нее долг за коммуналку с 2019 по настоящее время, так как Алена там фактически не проживала.

Сами представители МП ЭСО подали иск в суд и назначали плату за коммуналку из-за того, что Алена после отъезда из общежития на съемную квартиру не вывезла часть крупногабаритной мебели. Женщина ходила на прием к чиновникам, где ей разрешили оставить мебель в комнате, так как у нее нет возможности ее увезти на другую квартиру. Однако через несколько лет оказалось, что МП ЭСО все это время считали, что если вещи Хатамовой находятся в комнате, то она обязана платить коммунальные платежи, причем по полной стоимости, невзирая на то, что она там не живет. По словам самарчанки, начисления происходили даже на ее совершеннолетнюю дочь, которая проживает отдельно в общежитии от колледжа.

- Евгений Кальченко поручил взять на личный контроль судебное заседание по делу о долге Хатамовой. Кроме того, в скором времени должны быть подготовлены документы на переоформление соцнайма на ту же комнату в общежитии на Николая Панова, где у Алены находятся вещи, - рассказал нам Александр Назаров.

Звонок от приставов

Сейчас Алена Хатамова начала собирать необходимые документы, чтобы начать переоформление и переехать обратно в комнату, но оказалось, что радоваться еще рано. На следующий день после встречи с руководством ДУИ Самары Алене позвонили судебные приставы и сообщили, что ей необходимо немедленно освободить комнату в общежитии на Панова, то есть вывести всю свою мебель.

- Вчера мне говорили, что оставят мне эту комнату, а сегодня мне позвонили приставы. По их данным, я не исполняю судебное решение от 2018 года, то есть не освобождаю помещение, поэтому было возбуждено исполнительное производство, - рассказала «Комсомолке» потерпевшая.

Суд на стороне чиновников

МП ЭСО тоже пока не забирает исковое заявление. Во вторник, 22 ноября 2022 года, состоялось заседание по поводу долга Алены Хатамовой. Несмотря на то, что в администрации женщине пообещали списать долг за коммуналку, за то время пока она там не жила, суд все же встал на сторону МП ЭСО и присудил Алене выплатить 21 тысячу рублей за 2021 год предприятию по обслуживанию общежитий.

Сейчас Алене предстоит все же предоставить необходимые документы в ДУИ, а также она собирается подать апелляционную жалобу на решение суда в Самарский областной суд.

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