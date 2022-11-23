Сироте с детьми в Самаре обещают вернуть жилье

Самарчанка уже не верит обещаниям чиновников
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Алена Хатамова из Самары несколько лет ведет войну с муниципальным предприятием по содержанию общежитий и городской администрацией за комнату коммунального типа в доме на улице Николая Панова. Алена является сиротой и воспитывает троих детей, двое из которых несовершеннолетние. Несколько лет назад ее попросили освободить помещение в общежитии и приписали ей крупный долг за то время, когда она уже не жила в комнате с детьми.
Осенью 2022 года в Октябрьском районном суде рассматривается исковое заявление в отношении Алены Хатамовой от представителей МП ЭСО, а также департамента управления имуществом Самары. Интересы ответчицы представляет руководитель общественной приемной «Назарова А. А.» Александр Назаров. Он рассказал журналисту «КП-Самара», как они борются с Аленой за восстановление справедливости.
На прошлой неделе прошла встреча Алены Хатамовой с представителями самарской администрации. На встрече присутствовали заместитель министра Минсоцдемографии Самарской области Олег Рубежанский, заместитель начальника Департамента опеки и попечительства Ольга Бессольцева. Департамент управления имуществом согласился предоставить комнату в общежитии, но не в том, в котором Алена жила, на Николая Панова, а в другом. Кроме того, будет переоформлен договор соцнайма, так как комнату предоставляли на предыдущем месте работы женщины. Что касается самарской прописки, то Хатамовой пообещали, разрешить этот вопрос в ближайшее время.
В понедельник, 21 ноября 2022 года, Алена вместе со своим доверенным лицом из общественной приемной встретились с представителями Департамента управления имуществом Самары. Заместитель руководителя Департамента по жилищным вопросам Евгений Кальченко и другие чиновники выслушали женщину и обещали оставить в ее пользовании комнату в общежитии на Николая Панова, а также списать с нее долг за коммуналку с 2019 по настоящее время, так как Алена там фактически не проживала.
Сами представители МП ЭСО подали иск в суд и назначали плату за коммуналку из-за того, что Алена после отъезда из общежития на съемную квартиру не вывезла часть крупногабаритной мебели. Женщина ходила на прием к чиновникам, где ей разрешили оставить мебель в комнате, так как у нее нет возможности ее увезти на другую квартиру. Однако через несколько лет оказалось, что МП ЭСО все это время считали, что если вещи Хатамовой находятся в комнате, то она обязана платить коммунальные платежи, причем по полной стоимости, невзирая на то, что она там не живет. По словам самарчанки, начисления происходили даже на ее совершеннолетнюю дочь, которая проживает отдельно в общежитии от колледжа.
- Евгений Кальченко поручил взять на личный контроль судебное заседание по делу о долге Хатамовой. Кроме того, в скором времени должны быть подготовлены документы на переоформление соцнайма на ту же комнату в общежитии на Николая Панова, где у Алены находятся вещи, - рассказал нам Александр Назаров.
Сейчас Алена Хатамова начала собирать необходимые документы, чтобы начать переоформление и переехать обратно в комнату, но оказалось, что радоваться еще рано. На следующий день после встречи с руководством ДУИ Самары Алене позвонили судебные приставы и сообщили, что ей необходимо немедленно освободить комнату в общежитии на Панова, то есть вывести всю свою мебель.
- Вчера мне говорили, что оставят мне эту комнату, а сегодня мне позвонили приставы. По их данным, я не исполняю судебное решение от 2018 года, то есть не освобождаю помещение, поэтому было возбуждено исполнительное производство, - рассказала «Комсомолке» потерпевшая.
МП ЭСО тоже пока не забирает исковое заявление. Во вторник, 22 ноября 2022 года, состоялось заседание по поводу долга Алены Хатамовой. Несмотря на то, что в администрации женщине пообещали списать долг за коммуналку, за то время пока она там не жила, суд все же встал на сторону МП ЭСО и присудил Алене выплатить 21 тысячу рублей за 2021 год предприятию по обслуживанию общежитий.
Сейчас Алене предстоит все же предоставить необходимые документы в ДУИ, а также она собирается подать апелляционную жалобу на решение суда в Самарский областной суд.
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