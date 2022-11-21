Дадут комнату и сделают прописку: сироте из Самары, которую выгнали из общежития с детьми, предоставят жилье

Алена Хатамова с детьми получит долгожданное жилье и регистрацию в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2019 году Алену Хатамову из Самары вместе с несовершеннолетними детьми попросили освободить комнату в общежитии на улице Николая Панова. Сама Алена сирота, не имеет прописки в Самарской области, но это не остановило представителей МП ЭСО, поэтому в скором времени женщина оказалась с детьми на улице. В 2022 году сыну и дочери Алены арестовали счета из-за того, что самарчанка якобы задолжала за коммуналку в комнате, где она уже не живет несколько лет. Чиновники подали иск, сейчас в Октябрьском районном суде проходят слушания по данному делу.

Ситуацией заинтересовались депутаты

На данную ситуацию обратили внимание в приемной члена общественной молодежной палаты седьмого созыва при городской думе. На основании доверенности интересы Алены стал представлять Александр Назаров, который начал помогать самарчанке в сборе и оформлении необходимых документов. 18 ноября 2022 года Александр вместе с Аленой добились приема в администрации города. На встрече присутствовали заместитель министра Минсоцдемографии Самарской области Олег Рубежанский, заместитель начальника Департамента опеки и попечительства Ольга Бессольцева. Представитель Алены Хатамовой рассказал журналисту «КП-Самара» о прошедшей встрече с чиновниками и об ее оптимистичных итогах.

Предоставят жилье и сделают прописку

Темой встречи с представителями Минсоцдемографии и Департамента опеки и попечительства стало предоставление Алене и ее несовершеннолетним детям жилого помещения. С 2019 года и по настоящее время самарчанка снимает квартиру на деньги с государственных пособий, сама она работает в одном из супермаркетов города.

- Департамент управления имуществом согласился предоставить комнату в общежитии, но не в том, в котором Алена жила, на Николая Панова, а в другом. Кроме того, будет переоформлен договор соцнайма, так как комнату предоставляли на предыдущем месте работы женщины. Что касается самарской прописки, то нам пообещали, что этот вопрос также будет разрешен в ближайшее время, - рассказал нам Александр Назаров.

В понедельник, 21 ноября 2022 года, запланирована встреча с заместителем руководителя Департамента по жилищным вопросам Евгением Кальченко. 22 ноября в Октябрьском районном суде состоится очередное заседание, на котором будет решаться правомерность начисленной квартплаты и пени за период, когда Алена Хатамова не проживала в общежитии на Панова.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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