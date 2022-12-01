Цены не порадуют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступил первый месяц зимы и последний месяц года. С ним пришли и новые законы и цены. Мы узнали, что изменится в Самаре с 1 декабря 2022 года для жителей и рассказываем обо всем в подробностях.

Жить станет дороже

В Самаре внепланово выросли цены на коммуналку. Предупреждали об этом заранее, но жители все равно с ужасом ждут квитанций - в непростой экономической ситуации задумываться о росте зарплат не приходится, так что теперь многим придется потуже затянуть пояса. Мы уже писали, как вырастут цены на все коммунальные услуги.

Сильнее всего ударит по кошельку отопление. Для самарцев стоимость всех коммунальных услуг вырастет на 10,1%. Таким образом, если раньше у вас на ЖКХ уходило 6000 рублей, то в целом стоимость квитанции не должна вырасти больше чем на 600 рублей.

Минус полис, плюс Госуслуги

Теперь в больницах не обязательно предъявлять полис ОМС. Достаточно паспорта, как документа удостоверяющего вашу личность. Всю остальную работу по сверке сведений берут на себя страховые организации.

А на Госуслугах стало больше сервисов. Теперь в приложении можно зарегистрировать самоходные машины, прицепы к ним, оформить ряд пособий на детей, зарегистрировать права на недвижимость, подать декларацию по НДФЛ, получить ряд лицензий и разрешений. Также здесь можно будет получить ИНН без визита в налоговую.

Чиновники пришли в соцсети

С 1 декабря, согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, все государственные органы обязаны иметь странички в ВКонтакте или Одноклассниках. Это делается для того, чтобы повысить открытость чиновников - нужно не только вести странички, но и отвечать на вопросы, если там их задают.

А что еще?

- Все дети, которые живут вместе в семье опекунов, смогут претендовать на зачисление в одну школу.

- Колледжи смогут создавать учебно-производственные комплексы.

- Представители малого и среднего бизнеса смогут получить господдержку уже через год, если допустили незначительные нарушения в своей работе.

А в Самаре?

- Ботанический сад с 1 декабря закрывается на зимние каникулы.

- до 20 декабря продлено ограничение движения транспорта по улицам Самарская и Полевая. в связи со строительством метро.