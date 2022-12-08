«Будет тепло»: в Куйбышевском районе повысят надежность теплоснабжения

Строительство идёт точно по графику.

Дождались хороших новостей

В последние годы одной из приоритетных задач областной столицы в сфере ЖКХ было обеспечение теплом и горячей водой потребителей Куйбышевского района. Действующий источник построен еще в 60-е гг. прошлого века и практически полностью выработал свой ресурс. Кардинальным решением вопроса стало строительство нового объекта: этой осенью на пересечении улицы Грозненской и Стромиловского шоссе началось возведение водогрейной котельной «Т Плюс».

Начать строительство нового источника теплоснабжения удалось благодаря переходу Самары на новую модель ценообразования – метод альтернативной котельной. Это позволило привлечь инвестиции в нужном объеме из фонда содействия реформированию ЖКХ, созданного в 2021 году. По словам министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александра Мордвинова, на возведение котельной было выделено около 800 млн рублей.

На днях на площадке строительства прошло выездное совещание с участием министра, главы г.о. Самара Елены Лапушкиной и руководства компании «Т Плюс». Участники оценили ход работ, обсудили ключевые параметры объекта и его влияние на жизнь района.

- Новый источник заменит устаревшую котельную, практически со 100% износом, которая была построена в 1957 году, - рассказал Александр Мордвинов. - Большая современная котельная обеспечит теплом и горячей водой свыше 36 тысяч человек и более 20 социальных объектов Куйбышевского района.

- Каждую осень и зиму я с трепетом жду новостей из Куйбышевского района, и вот, наконец, радостные известия, - отметила Елена Лапушкина. - Это стратегически значимый объект для Куйбышевского района, крайне важный и необходимый.

Запуск уже скоро

Мощность водогрейной котельной составит 120 МВт. Она обеспечит теплом и горячей водой свыше 300 многоквартирных домов. Кроме того, потребителями новой котельной станут организации и объекты социальной сферы района. Теплоэнергетики планируют установить на объекте самую современную систему очистки воды, чтобы защитить оборудование и сети от коррозии. Объект будет работать полностью в автоматическом режиме, задачей персонала останется только контроль.

- Работы ведутся по графику, - рассказал генеральный директор компании «Т Плюс» Андрей Вагнер. – Всем необходимым оборудованием укомплектованы, часть уже монтируется, остальное на подходе. Причем все оборудование отечественного производства.

Теплоэнергетики планируют смонтировать основную часть котельной к новому году, а затем займутся электротехнической частью и пусконаладкой. И уже весной будущего года котельная будет готова к эксплуатации.

Переход Самары на модель «алькотельной» позитивно отразился и на общем состоянии теплосетевых коммуникаций мегаполиса. Так, в 2022 году компания «Т Плюс» выполнила масштабную работу по обновлению тепловых сетей.

- Мы вышли на замену годовые 4% от общей протяженности тепловых сетей, таких показателей давно не было. Поменяли около 90 км теплотрасс, - доложил Андрей Вагнер.