На месте пожара работает аварийная осветительная установка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар в доме Челышева в Самаре 22 марта 2023 года начался поздним вечером, около девяти часов. Тушить его пришлось большому количеству пожарных, привлекли несколько пожарных авто, задействовали лестницы, позволяющие добраться до крыши, и даже аварийную осветительную установку - издалека она напоминает световой меч.

Пожар тушат весь вечер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас тушение пожара еще продолжается. Ликвидировано открытое горение, но пламя может таиться в деревянных перекрытиях, так что пожарным предстоит проливать все строение. И это безусловно снова не улучшит состояние дома.

Сейчас открытого пламени уже не осталось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом старинном здании не все квартиры обитаемы, многие собственники сдают угол за небольшие деньги, некоторые комнаты пустуют. Причина - аварийное состояние дома, которое ухудшается вследствие постоянных пожаров. Последний пожар в доме произошел летом, и вот сейчас снова огонь. В этот раз он также охватил верх здания, под крышей. Огонь разбушевался на территории более 180 кв.м.

Вся дорога заполнена пожарными машинами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К месту пожара сразу съехались все экстренные службы, с огнем борются более 80 пожарных. Здание оцепили полицейские, которые обеспечили проезд спецтехники. Автомобилистам же пришлось выбирать объездные пути - благо, трафик в позднее время в городе не слишком сильный.

Сначала огонь напугал жителей соседних домов. Фото: Борис Коценко

В прокуратуре уже проверяют возможные причины пожара. Пока сами жильцы предполагают, что это мог быть поджог, а правоохранители комментариев до результатов проверки не дают.

Для тушения пожара понадобились специальные приспособления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока о ликвидации пожара не объявлено. Все жильцы эвакуированы. Желающих разместили в школе. К месту ЧП были поданы автобусы для обогрева. КП-Самара будет следить за складывающейся ситуацией

Пожарные заливают перекрытия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

. Недавно наш журналист побывал в доме, где жильцы ждут расселения и ремонта, и рассказал, как они живут в условиях прошлого века.