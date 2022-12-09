Села за руль без прав: самарчанка насмерть разбилась о столб и чуть не убила сына

Страшное ДТП унесло жизни матери, сын в реанимации. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Страшная история произошла в Самаре. Мать села за руль без прав и насмерть разбилась о столб, чуть не захватив с собой на тот свет маленького сына. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности страшного ДТП.

Могло стать плохо за рулем

Вечер, 8 декабря 2022 года, в Самаре начался с шокирующих новостей. Около 18:00 на пересечении Пугачевского тракта и улицы Егорова иномарка врезалась в столб. 37-летняя женщина, которая была за рулем погибла на месте, а ее восьмилетний сын попал в больницу с тяжелыми травмами.

По предварительным данным полицейских, женщина не справилась с управлением автомобиля и допустила наезд на препятствие в виде световой опоры. Однако по другим сведениям, автомобилистка могла врезаться в столб будучи уже мертвой. - Сейчас проверяются все версии произошедшего, в том числе и то, что женщине могло стать плохо за рулем. Точную информацию о причинах смерти скажут медики после вскрытия, - рассказали нам собственные источники в правоохранительных органах.

Мальчик в реанимации

В машине также находился маленький сын погибшей самарчанки. Мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию. Через некоторое время ребенок пришел в себя и его перевели в общую палату. - Мальчик сильно травмировался, помимо многочисленных ушибов и переломов, он получил серьёзную травму головы. Из-за этого ребенок практически не помнит, что произошло и не осознает произошедшего, - рассказали журналисту знакомые с ситуацией источники. В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что за последний год женщину 14 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В апреле 2022 года ее лишили прав за управление авто в состоянии опьянения. В настоящее время по факту произошедшего на Пугачевском тракте проводится проверка.