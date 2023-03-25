«Рычали и бросались друг на друга»: как прошла битва взглядов турнира Ural Fighting Championship 2

Лицом к лицу: русский медведь и бразильский монстр. Фото: Ural Fighting Championship

Во дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре 25 марта состоится одно из главных событий весны для всех любителей единоборств - турнир лиги Ural FC 2. В преддверии поединков со всего мира лучшие бойцы ММА пришли на «Битву взглядов». Рассказываем, про одно из самых эпичных взвешиваний за всю историю турнира.

Встреча получилась эпичной. Фото: Ural Fighting Championship

Взвешивания бойцов ММА прошли в ТРК «Космопорт» в Самаре накануне первого боя. Спортсмены приняли участие в традиционной турнирной «Битве взглядов». Самарцы стали свидетелями эпичной встречи российского бойца Вячеслава Дацика и бразильца Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантоса.

Модрагона раскрасили в цвета своей страны. Фото: Ural Fighting Championship

Дацик пришел на взвешивания в шкуре настоящего медведя, а Мондрагон был разрисован государственными цветами своей страны. Это приветствие стало одним из самых эпичных и запоминающихся на взвешивании. Российский «медведь» рычал на бразильского монстра, смотря ему прямо в глаза, потом титаны турнира начали толкаться. Разгоряченных мужчин разнимали сотрудники безопасности.

Вячеслав Дацик пришел на взвешивания в костюме медведя. Фото: Ural Fighting Championship

Вячеслав Дацик (120 кг) и Мондрагон (118,3 кг) встретятся в клетке во Дворце спорта в Самаре 25 марта 2023 года. Выступать бойцы будут в основном карде по правилам кикбоксинга. Дацик свой последний бой в данном направлении провел в 2019 году, но, к сожалению, потерпел поражение в схватке с французом Жероном Ле Банне. Джеронимо Мондрагон за свою спортивную карьеру встречался с такими серьезными российскими бойцами, как Иван Штырков, Александр Емельяненко и Сергей Харитонов.

Сначала спортсмены рычали, а после начали толкать друг друга. Фото: Ural Fighting Championship

Напомним, в турнире лиги Ural FC 2 примут участие и наши самарские спортсмены. вое из них - титулованные бойцы ММА, призеры чемпионатов России, мира и Европы в разных дисциплинах Рамис Терегулов и Шамиль Абасов ранее побывали в гостях в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» и поделились ожиданиями от масштабного соревнования и открыли свои секреты подготовки к боям.

Большевесных бойцов разнимали сотрудники безопасности. Фото: Ural Fighting Championship

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