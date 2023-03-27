На батареях одеяла, в раковине тряпки: самарцы рассказали, как спасаются от жары в квартирах с огненными батареями

На улице уже тепло, а батареи все еще горячие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улице не по-мартовски тепло. Весенняя жара в регионе бьет рекорд за рекордом, снег в Самаре уже почти везде растаял, Волга у города освободилась ото льда, теплое солнце приятно греет и кое-кто уже открыл купальный сезон.

В ближайшие дни похолодания ждать не стоит. Синоптики обещают все те же +13… +16 днем.

Все окна нараспашку

Пока на улице приятное тепло, в квартирах – настоящая жара. Отопительный сезон-то не завершился, батареи у многих жителей Самары пышут жаром.

- Дома – настоящий июль. Жарко и душно, - признается самарчанка Валерия.- Окна нараспашку, открываю их даже ночью. Иначе дома невозможно дышать.

Правда, этот метод сыграл с Валерией злую шутку. Сегодня утром самарчанка проснулась с заложенным носом и больным горлом.

Открытыми окнами от жары спасается и другая жительница Самары – Ольга.

- Давно уже отключила батареи, а окна всегда открыты, - написала в группе «КП-Самара» ВКонтакте самарчанка.

Накрывают батареи одеялами и мокрыми тряпками

Возможность перекрыть батарею есть далеко не у всех. И тогда приходится справляться подручными средствами. Народная мудрость гласит – накрой батарею одеялом и будет тебе спасение от жары.

- Часто спасаюсь одеялом на радиаторе: и осенью, и весной. Такой март в этом году замечательный, но в квартире тропики. Вентиль не перекрыть, а радиатор пышет жаром, - рассказывает самарчанка Анна.

В силу одеяла верят не все. Например, самарец Владимир уверяет – это не эффективный метод.

- В одеяле почти никакого смысла, - уверен мужчина. - Проходили, знаем. Пробовали разные одеяла и накидки, даже в несколько слоев заворачивали батарею, результата никакого. Это же не герметично, горячий воздух все равно проникает в квартиру.

Есть еще один способ, которым пользуются горожане. Батареи накрывают мокрыми тряпками.

- Я делаю так уже давно, всегда помогает. Мочу полотенца или тряпки – и на батарею, - делится опытом жительница Самары Евгения. – Как часто приходится мочить полотенца? Как высохли – под кран их и снова на батарею.

Кондиционеры, вентиляторы, увлажнители воздуха

Спасаются от пекла в квартире самарцы и традиционными летними способами. Например, кондиционерами и вентиляторами.

- У нас большая семья, много времени я провожу на кухне. На выходных решила испечь пирог. Включила духовку, занялась другими делами на кухне – и через какое-то время обливалась потом. Ничего не поделать, включила кондиционер. Установили его меньше месяца назад, кто бы мог подумать, что кондиционер пригодится так скоро, - удивляется самарчанка Елена.

Другой житель Самары Ильдар работает из дома. На столе рядом с компьютером теперь поселился вентилятор.

- Дома не летняя жара, но иногда днем припекает так, что приходится включать вентилятор, - сетует Ильдар. – Еще прикупил увлажнитель воздуха. То и дело открываю окно, а воздух очень сухой. Все вместе – окно, вентилятор и увлажнитель – спасают во время рабочего дня.

Страдают не все

От жары в квартирах страдают не все. У кого-то батареи уже остыли, а кто-то просто наслаждается теплом.

- Как я справляюсь с жарой? Очень просто! Батареи всю зиму были чуть теплые, такие же и сейчас, - негодует самарчанка Наталия.

- У нас отопление уже отключили, батареи холодные, - рассказывает горожанин Артем. – Только теплеть начало – и где-то вентиль перекрыли. Теперь жду квитанций, интересно, сколько возьмут за тепло.

- А что, кто-то из-за этого страдает? – недоумевает житель Самары Иван. – Я люблю, когда тепло, да и дома сейчас не жарко. Комфортная погода на улице, хорошо дома - все идеально.

Обычно отопление в квартирах отключают, когда среднесуточная температура воздуха составляет +8. В прошлом году, например, официально отопительный сезон закончился 22 апреля.

В этом году, скорее всего, это произойдет значительно раньше. Пока с окончанием отопительного сезона медлят, вдруг весна еще преподнесет сюрприз.

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