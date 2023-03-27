«Комсомольская правда» наградила участников волонтерского движения #Экоравновесие

«Комсомолка» собрала эковолонтеров Фото: Елена Жигулева

Общественные организации, социально-ответственные предприятия, представители государственной власти собрались в отеле «Реальянс» 22 марта. В этот день «Комсомольская правда» чествовала всех неравнодушных к экологии родного края. Здесь прошла церемония награждения участников движения #Экоравновесие, организатором которого уже третий год выступает медиахолдинг.

- Мы хорошо понимаем важность средств массовой информации для продвижения экокультуры среди общественности. С каждым годом увеличивается количество природоохранных и экологических инициатив и проектов. Ко всем мероприятиям присоединяется все большее количество предприятий, активистов, волонтеров, общественных организаций. Выражаю огромную благодарность всем и каждому, за то, что вы всегда вместе с нами, - приветствовала всех собравшихся директор филиала «Комсомольская правда» в Самаре, Оренбурге и Ульяновске Олеся Шакурова.

Сотрудничество на долгие годы

На протяжении трех лет существования движения, его активно поддерживают государственные структуры, помогая с организацией и непосредственно участвуя в волонтерских акциях. «Комсомолка» отметила благодарственными письмами министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, Отдел водных ресурсов Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

- В экоакциях большое внимание уделяется подрастающему поколению, что важно для их дальнейшего экологического воспитания и просвещения. Благодаря такой работе сейчас молодежь где-то даже более подкована в вопросах экологии, - заявила руководитель управления нормирования и государственной экологической экспертизы департамента охраны окружающей среды Вера Саксонова.

Министерство лесного хозяйства Самарской области является постоянным партнером экоакций движения #Экоравновесие Фото: Елена Жигулева

Руководитель управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Усман Гафаров отметил длительное и плодотворное сотрудничество с медиахолдингом.

- За эти три года мы непосредственно с «Комсомольской правдой» провели большую работу. Я думаю, в дальнейшем мы ее продолжим и плоды будут ощущаться нами и будущим поколением все больше и больше.

Усман Гафаров - постоянный участник экоакций Фото: Елена Жигулева

Дружба «КП» и Отдела водных ресурсов Самарской области зародилась на заре #Экоравновесия. Совместными усилиями проведены десятки акций.

- Подобные акции позволяют консолидировать действия органов власти, некоммерческих организаций, СМИ и предприятий. А самое главное популяризировать эковолонтерство, - говорит заместитель руководителя Отдела водных ресурсов Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Игорь Мельников.

Благодарственное письмо Отделу водных ресурсов Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов вручили Игорю Мельникову Фото: Елена Жигулева

Нацелены на экологию

Большой вклад в развитие эковолонтерства вносят социально-ответственные компании. Сотрудники ключевых предприятий Самарской области - постоянные участники «зеленых» акций.

«Балтика-Самара» знает цену природным ресурсам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почетный знак «За вклад в защиту экологии Самарской области» и благодарственное письмо «За весомый вклад в сохранение водных ресурсов Самарской области» получил самарский филиал пивоваренной компании «Балтика». Компания уделяет особое внимание чистоте воды, ведь она является основным сырьем для производства продукции завода.

- Пивовары знают цену природным ресурсам. Для того, чтобы сварить пиво, нужна чистая вода, чистый воздух, плодородная почва для выращивания качественного ячменя. Поэтому забота об экологии для нас - это часть бизнес-стратегии, коллеги активно воплощают экопроекты по всей цепочке жизненного цикла нашей продукции и с готовностью откликаются на эковолонтерские акции, партнерами которых мы выступаем - рассказала Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям «Балтики» в регионе «Урал-Поволжье» Наталья Ржевская.

Волонтеры КНПЗ собирают мусор, выпускают мальков в Волгу и очищают родники Фото: Елена Жигулева

Почетный знак «За вклад в защиту экологии региона» и благодарственное письмо «За популяризацию раздельного сбора отходов среди населения» вручили директору управляющей компании «Коммунресурс» Леониду Пугачеву. Также благодарственные письма «За личный пример и заботу об экологии родного края» получили председатель Совета МКД по адресу Карла Маркса, 491 Светлана Лусис и председатель Совета МКД по адресу Советская, 10 Вячеслав Колесников.

Экологические инициативы находят поддержку среди молодежи Фото: Елена Жигулева

- К заботе об экологии важно приобщать молодежь, поэтому мы в своей работе уделяем этому большое внимание. Проводим беседы вместе со старшими по домам, чтобы на озеленение своего же придомового участка выходили вместе с детьми, показывая тем самым им правильный пример. Эта работа ведется ежедневно, - сказал Леонид Пугачев.

Новое направление деятельности УК в 2022 году - приобщение жителей к раздельному сбору мусора. В прошлом году возле домов, обслуживаемых управляющей компанией, появились контейнеры для сдачи батареек и ламп.

Новокуйбышевский НПЗ разработал приложение по Самарской Луке Фото: Елена Жигулева

Также среди награжденных: «Куйбышевская железная дорога», «Куйбышевский НПЗ», «Новокуйбышевский завод масел и присадок», «Новокуйбышевский НПЗ», «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Самаранефтегаз», «Сызранский НПЗ», «ТОАЗ», «Тольяттикаучук».

«Зеленые» инициативы СНПЗ поддерживают сотни добровольцев Фото: Елена Жигулева

Общественная сила

В кооперации с крупными экологическими проектами волонтеры очищают волжские берега, сажают деревья, благоустраивают родники. Друзьями и единомышленниками медиахолдинга являются такие общественные организации как «Зеленая Россия», «Вторсырье на благотворительность», «Технодар», АНО «Чистые водоемы», проекты «Кедры России», «Оранжевый скворечник», «БлагоДарю», «Экокнига». Направления разные - цель одна.В рамках Всероссийской экологической акции «Кедры России» волонтеры высаживают по всей Самарской области таежные деревья. С каждым годом их становится все больше не только в Самаре, но и Новокуйбышевске, Сызрани, Жигулевске и других городах и районах региона.

Сотрудничество «КП» и «Кедров России» привело к сотням новых таежных деревьев Фото: Елена Жигулева

Координатор федерального проекта «Кедры России» в Самарской области Руза Олищук получила от «Комсомольской правды» благодарственное письмо «За весомый вклад в озеленении территорий Самарской области».

- За 2022 год мы высадили 22 тысячи саженцев деревьев, которые были посажены на территории детских садов, школ, вузов, территориях предприятий. Это перспективный и экологичный проект, о котором люди должны знать, - считает Руза Олищук.

Однако Самарская область - это не тот регион где порода кедра приживается с лету. И тут на помощь волонтерам приходят специалисты Самарского государственного аграрного университета, знания и компетенции которых помогают реализовать этот проект. Постоянный участник #Экоравновесия - доцент кафедры лесоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Самарского аграрного университета Анна Крылова. Специалист получила благодарственное письмо «За весомый вклад в восстановление лесов Самарской области» и памятный знак для университета «За вклад в защиту экологии Самарской области».

Знания сотрудников Самарского аграрного университета помогают проводить акции правильно Фото: Елена Жигулева

- Несмотря на то, что кедр - не характерная порода для нашей области, она является одной из самых ценных для России. Поэтому очень важно, чтобы она присутствовала в каждом регионе. Призываю уделять внимание нашим лесам, потому что это наше будущее, будущее наших детей и все, что мы делаем сейчас - это неоспоримый задел, - сказала Анна Крылова.

- Еще одна постоянная акция в рамках движения #Экоравновесие - «Родники Самарской области». Волонтеры ездят по малоизвестным источникам региона и очищают их от мусора. Чтобы понимать, насколько питьевая вода соответствует тем или иным нормам, обязательно приглашаются в поездку специалисты федерального бюджетного учреждения - Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний. Постоянный неравнодушный к вопросам экологии участник - начальник испытательной лаборатории Наталья Кварацхелия. На церемонии ей вручили памятный знак «За вклад в защиту экологии региона» и благодарственное письмо «За поддержку экологической акции «Комсомольской правды» «Родники Самарской области».

- Мы всегда рады участвовать в таких мероприятиях, готовы помогать и главам регионов, и местным жителям, делая забор и пробы воды в водоемах. Также в наши компетенции входят испытания разного рода продукции, так как наша деятельность направлена на обеспечение безопасности и качества продукции, - рассказала Наталия Кварацхелия.

Постоянными участниками экологических акций также являются вузы региона - Самарский государственный технический университет и Самарский университет им. Королева. Активисты этих учреждений также получили заслуженные награды.

Среди волонтеров экоакций - большое количество студентов Самарского государственного технического университета Фото: Елена Жигулева

«Зеленые» пионеры и надежные партнеры

Яркими нотами мероприятия стало выступление вокального ансамбля Campanella от Самарского государственного института культуры и посвящение активных участников в «зеленые пионеры от. Председатель регионального отделения движения «Зеленая Россия» Владимир Семенов лично повязал галстуки сотрудникам «Комсомольской правды» и другим активистам.

«Зеленая Россия» посвятила активистов в «зеленые пионеры» Фото: Елена Жигулева

Помимо памятных знаков и благодарственных писем, все участники получили вкусные и полезные презенты от партнеров METRO Cash and Carry, которые были в духе мероприятия. Вместо срезанных цветов в этот раз дарили зеленые экологичные миксы. Также присутствующие получили книги от издательства «Комсомольская правда», шампанское от METRO Cash and Carry, сертификаты на игру в сквош от клуба «Таймбол» сертификаты на воду от компании «Чистая Вода» (ТМ Кристальная) и вкусные наборы от «Самарского хлебозавода №5».

Постоянным партнером движения, который утоляет жажду активистов, является «Чистая вода» Фото: Елена Жигулева

Последний является бессменным гастрономическим партнером и участником движения #Экоравновесие. На этот раз хлебозавод приготовил вкусные корзины со своей продукцией. Счастливчики унесли с собой сочни, ватрушки и пироги от производителя.

Операционный директор Самарского хлебозавода №5 Татьяна Байганова и маркетолог ЗАО «Чистая вода» Анастасия Полякова, которые являются постоянными участниками экоакций, также были отмечены благодарственными письмами.

- Кристальная вода еще в 1996 году первой в нашем регионе запустила производство бутилированной воды в многооборотной таре. Также в нашей компании появилась экологическая акция «Чистый город с чистой водой». Только за 2022 год более 5,5 тысяч самарцев сдали пэт тару от воды Кристальной на переработку через наших курьеров. Всего было совершено 42000 выездов, за каждый из которых наши клиенты получали бонусы и подарки. Мы говорим спасибо всем, кто неравнодушен к экологии любимого города!, - сказала Анастасия Полякова.

Новокуйбышевский завод масел и присадок - постоянный участник и организатор акций в Новокуйюышевске Фото: Елена Жигулева

Заслуженным благодарственным письмом «За личный вклад и активную жизненную позицию» организаторы отметили и соучредителя ГК «Журавель» Павла Козина, чьи корабли уже не первый год перевозят волонтеров к месту проведения акций.

И действительно, с такими надежными и неравнодушными партнерами, движение #Экоравновесие будет жить и развиваться. И совсем скоро волонтеры встретятся на первой экоакции «Комсомолки» в этом году.