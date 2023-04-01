«Не вижу мотивов для поджога»: в Самаре обсудили дальнейшую судьбу дома Челышева после пожара

Часть жильцов дома Челышева вернулась в свои квартиры на свой страх и риск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 марта 2023 года в Самаре состоялась встреча жильцов исторического дома Челышева с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и представителями исполнительной власти. Обсуждалась дальнейшая судьба дома после пожара 22 марта.

«Попробуйте найти инвестора на такой объект!»

Хотя дом по Красноармейской, 60 находится на территории Ленинского района, встреча прошла в актовом зале администрации соседнего Октябрьского района. Видимо, для того чтобы вместить всех желающих — на мероприятие зарегистрировалось более 100 человек.

Александр Хинштейн с первых же слов озвучил главное опасение большинства жильцов — что пожар был следствием намеренного поджога, что он был нужен, чтобы выселить жителей в маневренный фонд, а после ремонта превратить здание в гостиницу или офисный центр.

- Не вижу мотива для поджога. Когда горят старые деревянные двухэтажки на площадках, где застройщик собирается возводить высотки, - мы все понимаем, почему они горят. А какой смысл поджигать огромное кирпичное здание, кто от этого может получить выгоду? - задал вопрос депутат.

По его словам, версия о замысле последующего коммерческого использования здания противоречит реалиям.

- Попробуйте найти инвестора на такой крупный и сложный объект, в котором к тому же 90 процентов помещений находятся в частной собственности! По Самаре стоит масса домов, в которых никто не живет и на которые не находится желающих отреставрировать их и использовать. Приходится искать сложные ходы, чтобы завести федеральные структуры для реконструкции таких зданий. И там нет никакого экономического интереса, находятся другие мотивы. Но на это уходят годы, - заявил Хинштейн.

Депутат в качестве примера привел здание фабрики-кухни, в котором разместится самарский филиал Третьяковской галереи.

В любом случае, заверил Хинштейн, в планах властных структур нет вариантов отобрать дом у собственников и кому-либо передавать.

Но, как оказалось, часть жителей дома мечтает именно об этом.

На встречу с представителями власти пришло более 100 жильцов дома Челышева Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Сделайте из этого дома музей!»

- Мы живем там долгие годы в ужасных условиях коммуналок. Пусть муниципалитет выкупит у нас это жилье, дайте людям взамен нормальные, достойные квартиры, а дом пусть отремонтируют и сделают там, например, музей, - призвал один из жильцов и сорвал аплодисменты части собравшихся.

Александр Хинштейн не скрывал недоумения.

- Дом уже был признан аварийным, он подлежал расселению. И как раз жители дома обратились ко мне: мы хотим здесь жить, не хотим уезжать. Думаете, легко было снять с дома статус аварийного и добиться капремонта? - эмоционально обратился к залу депутат.

Он отметил, что выкуп жилья возможен, но — по его рыночной стоимости, так предусмотрено законодательством. Понятно, что в нынешнем состоянии после пожара его стоимость минимальна. А вот после ремонта она станет гораздо выше.

Капремонт или реконструкция?

Другое дело, каких работ все-таки потребует здание — капитального ремонта или реконструкции. Различие в том, что при реконструкции нужно будет усиливать несущие элементы, а это может повлечь за собой перепланировки помещений и, разумеется, сильно увеличит срок восстановительных работ.

- Мы все надеемся, что обойдется капремонтом, но вопрос безопасности важнее наших надежд. В опасное жилье, разумеется, никого не вселят. Если экспертиза покажет, что будет нужна реконструкция — будет реконструкция, - заявил Хинштейн.

По его мнению, даже при самом благоприятном варианте развития событий восстановление дома займет не менее двух лет. Однако уже в этом году до наступления холодов необходимо срочно восстановить тепловой контур здания. Для этого нужно сделать хотя бы временную крышу там, где она повреждена, и восстановить отопление. Контракт на противоаварийные работы будет подписан уже 4 апреля.

Где жить дальше?

Часть жильцов, чьи квартиры находятся в не пострадавших от пожара подъездах, вернулась в свои жилища на свой страх и риск. Правда, дом в настоящее время отключен от электричества и коммуникаций. И подключить их вновь возможно не раньше, чем придут результаты экспертизы, а это займет несколько месяцев.

Альтернатива — переселение в маневренный фонд. В котором условия не лучше, чем были в коммуналках дома Челышева.

- Я все понимаю. Что маневренный фонд не в лучшем состоянии. Что даже там, где квартиры приемлемые, - это очень далеко от города, что из Озерного невозможно возить детей в школы, сады, ездить в поликлиники. Но в Самаре просто нет маневренного фонда в городе. Мы постоянно обсуждаем эту ситуацию с исполнительной властью, но пока нет решения, - озвучил проблему Хинштейн.

По итогам встречи, длившейся более полутора часов депутат и представители исполнительной власти сходили на «экскурсию» по пострадавшим от пожара квартирам. Обсуждались возможные оперативные решения. Вся актуальная информация по ремонту здания будет поступать жильцам через специально созданную группу в мессенджере и совет МКД.