Посмотрел на дым и пошел спать: жильцы рассказали, как спасались от крупного пожара в доме Челышева в Самаре

Всех, кто был в доме в момент пожара, успели эвакуировать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Нашу квартиру сильно залило водой, всю технику затопило, ничего не подлежит восстановлению, - сетует самарчанка Юлия (имена изменены по просьбам жильцов дома).

Юлия – жительница многострадального дома Челышева на улице Красноармейской в Самаре. В среду, 22 марта 2023 года, там вспыхнул крупный пожар. Горели третий этаж и кровля, огонь полыхал на площади 1400 квадратных метров.

Пламя вспыхнуло поздно вечером, когда кто-то готовился ко сну, а кто-то уже спал. Житель дома Челышева Николай сразу и не понял всей серьезности происходящего.

- Я услышал вой сирен, вышел во двор. Смотрю – стоят пожарные, через подъезд от моего идет дымок. Все было так спокойно, что я ушел домой спать, - вспоминает Николай.

Уже через 15 минут мужчина покидал дом в спешке под крики «Эвакуация!».

- Я даже ничего толком взять с собой не успел. Вышел в домашней одежде, только куртку накинул. Успел захватить документы на всякий случай. А потом разгорелось так, что домой возвращаться было нельзя. Если бы я знал, что так все обернется, успел бы вынести из квартиры еще вещи, что-то в окно побросал бы.

Дом Челышева после пожара выглядит вот так. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Те жильцы, у кого были домашние животные, первым делом выносили их. Так спасли кота Степана. Хозяева животного пишут, что он даже не успел испугаться, его сразу вытащили из опасной зоны.

Сейчас Степан временно живет в переноске.

Предложили Озерный и общежитие

В доме Челышева прописано 110 человек. В момент пожара в здании было 60 человек, всех их эвакуировали. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Но люди остались без крыши над головой. Некоторым некуда идти.

Их разместили в пункте временного размещения в школе №12.

- Мы пока не знаем, что делать. Нам предложили жилье в Озерном или в общежитии в черте города. По шесть квадратных метров на человека. Пока не знаем, какое решение принять, - рассказывает жительница дома Челышева Юлия.

- Я был бы не против, если б мне предоставили жилье где-нибудь в Волгаре, мы не первый год этого ждем, - говорит житель дома Николай. - Сейчас не знаю, куда поедем, пишу пока заявление.

Многие люди пока не знают, куда идти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не все верят в версию с «Дошираком»

Предварительная причина крупного пожара – неосторожное обращение с огнем. На третьем этаже кто-то готовил еду на газовой плите и не уследил. Однако жители дома Челышева не очень верят в эту версию.

- Говорят, в какой-то из квартир неудачно сварили «Доширак». Но если горела крыша, можно предположить и поджог, тем более уже не первый пожар в нашем доме, - считает местная жительница Елена.

Старший по дому Владимир Лаптев категоричен, он считает, что это точно был поджог:

- Ситуация такая же, как и год назад. Опять загорелось на кухне, только тогда был второй этаж, огонь не дошел до крыши, а в этот раз третий этаж.

Владимир уверяет – они не перестанут бороться за спасение дома и за право жить в нем. В этом году в доме Челышева должен был пройти капитальный ремонт, однако теперь никто не знает, что будет дальше.

- Конечно, программу капремонта придется пересматривать, - считает Владимир Лаптев. – Нужны совсем другие средства после такого пожара.