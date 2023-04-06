Энергетики пригрозили обесточить трамваи и троллейбусы Самары из-за миллионных долгов ТТУ. Вот что ответила мэрия

Движение трамваев и троллейбусов в Самаре оказалось под угрозой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре энергетики пригрозили обесточить трамваи и троллейбусы. Причиной стал долг МП «ТТУ» за электроэнергию в 40 млн рублей. В администрации города рассказали, что дальше будет с электротранспортом в апреле 2023 года.

Энергетики грозят обесточить трамваи и троллейбусы Самары

Новость о риске остановки движения трамваев и троллейбусов в Самаре появилась в четверг, 6 апреля 2023 года. Энергетики разослали релиз, в котором сообщили о миллионном долге ТТУ, который предприятие, несмотря на все уведомления и личные встречи, не спешит оплачивать.

- Мы не можем бесконечно кредитовать муниципальное предприятие. В связи с этим мы уведомили руководство ТТУ, администрацию Самары, прокуратуру и МЧС о планах введения ограничений подачи электроэнергии с 11 апреля 2023 года, - сообщили в пресс-службе ПАО «Самараэнерго».

Энергетики заявили, что в дальнейшем могут полностью приостановить энергоснабжение всех тяговых подстанций ТТУ. Якобы предприятие будет без электричества, пока полностью не оплатит долг. Отметим, что данная мера в Самарской области почти никогда не применялась. До этого был только один похожий случай – в 2014-2015 годах из-за долгов обесточивали троллейбусы в Тольятти.

Откуда взялся многомиллионный долг

Новость о возможном отключении электричества прокомментировал директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов. Он заявил, что ситуация с долгом за электроэнергию никак не отразится на работе трамваев и троллейбусов.

- В такой задолженности нет ничего из ряда вон выходящего. Периодически они образуются, мы их погашаем и работаем дальше. Фактически это задолженность за февраль, когда в транспорте включали отопление из-за сильных морозов и тратили много электроэнергии, и два авансовых платежа за март, - рассказал глава ТТУ корреспондентам «КП-Самара».

По словам Михаила Ефремова, уже написаны гарантийные письма. Оплатить долг предприятие намерено до конца апреля 2023 года.

Трамваи и троллейбусы продолжат ходить по улицам Самары

Насчет сложившейся ситуации высказались и в администрации Самары:

- Движение трамваев и троллейбусов продолжит осуществляться без перебоев. Действительно, у МП «ТТУ» имеется задолженность по оплате электроэнергии за февраль и март 2023 года. Она не является просроченной. Задолженность будет погашена в течение ближайших двух недель.

В мэрии отметили, что уже сообщили энергетикам о планируемым сроках погашения долга. Информацию довели как в рабочем порядке, так и официальным письмом.

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